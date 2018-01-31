(Görüntülü Haber) Tarihi diziler Karamürsel sepeti satışlarını şaha kaldırdı

ERGÜN AYAZ-KAMERA ALİŞAN KOYUNCU KARAMÜRSEL(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Karamürsel\'in simgesi olan Karamürsel sepeti son zamanlarda tarihi dizilerin sahnelerini süslüyor. Karamürsel sepetini üreten Ali Koygun, tarihi dizilerden gelen talepler üzerine yaptıkları sepetlerin dizilerde kullanıldığını, sepet satışlarının şaha kalktığını söyledi. Sultan Abdülaziz\'e içinde kiraz götürülmesiyle üne kavuşan Karamürsel sepeti, son zamanlarda çekilen tarihi dizilerle de ön plana çıkmaya başladı. Televizyonlarda büyük ilgi gören tarihi dizilerde Karamürsel\'de yapılan sepetler kullanılıyor. Sadece bıçak kullanılarak kestane ve fındık ağacından yapılan Karamürsel sepeti, internet üzerinden dünyanın bir çok ülkesine de satılıyor. Karamürsel\'in son sepet ustası olan ve 46 yıldır sepet üreten 56 yaşındaki Ali Koygun, tarihi dizilerde sepetlerin dekor olarak kullanılmasıyla Karamürsel sepetine olan ilginin daha da arttığını söyledi. Satışlardan son derece memnun olduğunu söyleyen Ali Koygun, İlkokul yıllarımdan beri sepet üretiyorum. Şuan Osmanlı dizileri başta olmak üzere dizilerden sepetimize ilgi olması nedeniyle sepetimiz tekrar şaha kalktı ve çok aranır bir duruma geldi. İşlerimiz de çok iyi bir şekilde açıldı. Son zamanlarda Karamürsel sepetine çok talep var. Özellikle bu aralar dizilere gönderiyoruz. Dizilerde dekor olarak kullanılıyor sepetler. Eskiden yaşamın bir parçasıydı sepetler. Şimdi tekrar eski dizilerle beraber şaha kalktı sepet talebi. İşlerimiz iyi, talep iyi, dekor olarak ihtiyaç olarak kullanılıyor. Yurt dışında yaşayan Türkler de internet üzerinden sepet satın alıyor. Yurt dışında dekor ve abajur olarak kullanılıyor dedi. Ali Koygun, Karamürsel sepetini fındık ve kestane ağacından ürettiklerini belirterek, şöyle konuştu Sepeti üretmeden önce bunun belirli aşamaları var. Ağacı soymak, kurutmak, işlemek gerekiyor. Biz Karamürsel sepetini özellikle fındık ve kestane ağacından üretiyoruz. Gençler bu işe pek ilgi göstermiyorlar. Onların çağı daha değişik. Ama aynı zamanda bir arz-talep meselesi bu. Talep olursa, satılırsa tabii ki ilgi gösterirler. Şu anda satışlarımız da güzel. Umutluyuz bu konuda. Umudumuzu kaybetmiyoruz. Yıllardan beri ustalarımızdan duyduğumuz kadarıyla Sultan Abdülaziz\'e Hereke\'deki köşke geldiğinde Karamürsel sepeti içerisinde kiraz hediye ediliyor. Bu kiraz gümüş bir tepsiye boşaltılınca, bakıyorlar sepet küçük ama içindeki kiraz dökülüp taşıyor. O şekilde ünleniyor. O günden sonra ufak, tefek görünene \'Karamürsel sepeti mi sandın\' diyorlar