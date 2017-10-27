(Görüntülü Haber) Tarihi cami orijinal haliyle 2018 yılında ibadete açılacak

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA\'da, 1485-86 yıllarında Vali Şehzade Ahmet tarafından yaptırılan Sultan II. Bayezid Külliyesi\'nin bu yıl sonunda bitirilmesi planlanan restorasyonu, külliyedeki caminin 78 yıl önceki orijinal fotoğraflarının ortaya çıkması ile yenilendi. Yeniden hazırlanan projenin gelecek yıl Ramazan ayında bitirilerek, caminin ibadete açılması hedefleniyor.



Sultan II. Bayezid adına oğlu Vali Şehzade Ahmet tarafından yaptırılan Sultan II. Bayezid Külliyesi 2016 yılında tadilata alınarak, restorasyon çalışmalarına başlanıldı. Bu yıl sonunda bitirilmesi planlanan çalışmalar sürürken, Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivinden külliye içinde yer alan caminin, Amasya\'yı da etkileyen 1939 Erzincan depremi sonrasında çekilen orijinal fotoğrafları ortaya çıktı. Depremde zarar gördükten sonra 1952 yılına kadar ibadete kapılı kalan Sultan II. Bayezid Camisi\'nin, 78 yıl önceki orijinal fotoğraflarına ulaşılmasıyla, restorasyan projesinin yenilenmesine karar verildi. Hazırlanan yeni projenin gelecek yıl Ramazan ayında bitirilerek, caminin ibadete açılması hedefleniyor.



Restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyen Amasya Valisi Osman Varol, Vakıflar Tokat Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç ve yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldı. Vali Varol’a, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hamdi Yanık ile İl Müftüsü Abdulkadir Keşvelioğlu da eşlik etti. Çalışmalar hakrkında bilgi veren Vakıflar Bölge Müdürü Kılınç, \"1939-40 deprem sonrası fotoğraflardan bahsediyoruz. Yaklaşık burası 1952 yılına kadar hiç müdahale edilmeden ibadete kapalı kalmış, Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivinden ulaştık bu fotoğraflarımıza. 1952\'den 1971 yılına kadar yaklaşık 19 yıl uzun soluklu bir restorasyon çalışmaları devam etmiş yani 1939-1971 yılları arası uzun bir zaman cami tamamen ibadete kapalı kalmış, ülkenin belki ekonomik şartlarından kaynaklı olabilir. Tabii bizim şimdi öyle bir sıkıntımız yok. Para sıkıntımız da yok. Biz bu eserlerimizi tamamen bir sonraki nesle en uygun şekilde, en doğru şekilde aktarmaya uğraşıyoruz. Amacımız bu. Gecikmemizin sebeplerinden bir tanesi de düzgün bir şekilde bizden sonraki nesillere aktarabilmek\" dedi.



Vali Osman Varol ise \"Bugün bizim ecdadımızın Amasya\'mızda en önemli eseri olan II. Bayezid Külliyesi ve Camisi\'nin restorasyon çalışmalarını sizlerle birlikte yerinde incelemiş olduk. Sizlerin de gördüğü gibi çok detaylı, çok teknik bir çalışma yürütülüyor burada. Gerçekten çok güzel bir eser, bu eserin yapıldığı günkü gibi ihtişamı ve tüm incelikleriyle birlikte tekrar vatandaşımızın beğeni ve hizmetine sunulması için Vakıflar Tokat Bölge Müdürlüğümüzün önderliğindeki ekip çok ciddi bir çalışma yürütüyor. Artık son aşamaya geldi. Son detaylar kaldı, özellikle son detaylar ama işçiliğinde en yoğun olarak işlendiği, uygulandığı detaylara geldik. Özellikle kalem işçilikleri çok önemli. Bunda da projede bir takım değişiklikler yaratan sonradan erişilen bir takım fotoğraflar ve bunlar üzerine özellikle kalem işlerinin revize edildiği yeni bir çalışma var. Bu çalışma ile camimizdeki kubbe alanındaki kalem işleri orijinal yapıldığı dönemin görünümüne kavuşacak\" diye konuştu.



SULTAN II. BAYEZİD KÜLLİYESİ



Amasya Sultan II. Bayezid Külliyesi, Vali Şehzade Ahmet tarafından babası Sultan II. Bayezid adına 1485-86 yılları arasında cami, medrese, imaret, türbe, şadırvan ve çeşmeden ibaret bir külliye olarak yapılmış; 15. yüzyılın son çeyreğinde yan mekânlı cami mimarisinin gelişmiş bir geçiş dönemi örneğidir. Cami beş kubbeli bir cemaat yeri ile geniş bir kemerle birbirine bağlanan arka arkaya iki kubbeli mekân ve buraya açılan yan mekanlardan ibaret.

