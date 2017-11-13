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(Görüntülü Haber) Tarihe saygısızlık

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de, Anadolu Selçuklu döneminden kalma, Hıdırellez Tepesi’nde bulunan Hızır İlyas Köşkü’nün duvarlarına sprey boya ile yazılmış yazılar, tepki topluyor

13 Kasım 2017 18:44

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de, Anadolu Selçuklu döneminden kalma, Hıdırellez Tepesi’nde bulunan Hızır İlyas Köşkü’nün duvarlarına sprey boya ile yazılmış yazılar, tepki topluyor. Kayseri’nin merkez Kocasinan İlçesi Erkilet Mahallesi’nde Hıdırellez Tepesi olarak bilinen bölgede bulunan Hızır İlyas Köşkü’nün bakımsız hali dikkat çekiyor. Kayseri’ye hakim manzaradaki tarihi yapının duvarları üzerindeki sprey boya ile yazılmış yazılar, tepki topluyor. Bazı araştırmacılara göre bu yapı döneminde göğüs hastalıkları konusunda bir şifahane olarak kullanılmış, bazılarına göre ise Selçuklu sultanlarının dinlendikleri bir yer olarak ifade ediliyor. Anadolu Selçuklu Sultanı II. Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde, 1241-1242 yılları arasında yapıldığı ifade edilen yapının ecdat eseri ifade eden MHP Talas Meclis Üyesi Abdullah Çelebi, yetkilileri göreve davet etti. Çelebi, \"Bu tarihi eserin hali içler acısı. Tarihimize yapılan bir saygısızlık var. Ne yazık ki ecdat ederinin duvarları boyalı yazılarla dolu. Kimi ismini yazmış, kimi aşkını, kimi isyanını, kimi de evlenme teklifini yazmış. Yazıklar olsun, tarihe bu şekilde saygısızlık yapılmaz. İçinde de içki şişeleri, çöpler var. Bu görüntü Kayserimize yakışmıyor. Gördüğümüz manzara bizi çok üzdü. Bu tabloyu kimse görmüyor mu? Kayseri’deki ilgili ve yetkili kurumları göreve davet ediyorum. Bu işten sorumlu olanlar zaman kaybetmeden tarihimize sahip çıksın\" diye konuştu.

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