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(Görüntülü Haber) Tarihe köprünün altındaki avizeyi yenilediler

Muhammet KAÇAR- Aytekin KALENDER/İKİZDERE (Rize), (DHA)- RİZE'nin İkizdere İlçesi Güneyce Köyü'nde, tarihi kemer köprünün altına 6 yıl önce takılan avize düştü

27 Ekim 2017 14:52

Muhammet KAÇAR- Aytekin KALENDER/İKİZDERE (Rize), (DHA)- RİZE\'nin İkizdere İlçesi Güneyce Köyü\'nde, tarihi kemer köprünün altına 6 yıl önce takılan avize düştü. Köylüler, yardımlarla satın aldıkları avizeyi köprünün altına yeniden taktı. Üstünde aydınlatma olmayan köprünün altına takılan avize, geceleri sokak aydınlatma hattına bağlı otomatik olarak yanıyor.

Güneyce Köyü\'nde 1901 yılında inşa edildiği bilinen Güneyce Kemer Köprüsü\'nün altına 6 yıl önce 21 ampullü avize asıldı. Sokak aydınlatmasından çekilen elektrik hattı ile geceleri otomatik olarak yanan avize, önceki hafta halatı kopunca dereye düştü, kullanılamaz hale geldi. Köylüler vakıflarının yardımıyla topladıkları para ile bu kez daha büyük ve 28 ampullü avize satın alıp, köprünün altına yeniden astı. Avize, köprüye monte işlemi ile birlikte köylülere 5 bin liraya mal oldu.

\'ŞİMDİ ALTI AYDINLIK, ÜSTÜ KARANLIK KALDI\'

Köy Muhtarı İsmail Hakkı Taşdelen, köprünün altına daha önce asılan avizenin kancasının koptuğunu ve dereye düştüğünü belirterek, vakfın desteği ile yenisini aldıklarını söyledi. Taşdelen, \"Köy vakfımızın desteği ile kemer köprünün altını yeniden daha büyük bir avize takarak renklendirdik. Amacımız köprünün tarihini göstermekti. Şimdi altı aydınlık üstü karanlık kaldı. Bunu ilgi çeksin diye yaptık. Üstünü aydınlatsak zaten önemi yok. Altını aydınlattık ki gelen turistlerin ilgisini çeksin. Köprü yine ilgi odağı oldu. İnternette paylaşılıyor. Gelen turistler avizeyi soruyorlar\" dedi.

Köylüler de köprünün altına takılan avizenin Güneyce\'nin tanıtımına büyük katkı sağladığını, bu sayede daha çok turist geldiğini söyledi.
 

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