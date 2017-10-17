(Görüntülü Haber) 'Tapulu arazim' dedi yolu trafiğe kapattı

Zafer KUMRU ERZURUM,(DHA) ERZURUM merkez Yakutiye ilçesinde \'tapulu arazim\' diyen Salih Ümit, belediyenin 15 yıl önce açtığı karayolunu briketle duvar ördürerek kapattı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden polislere tapuyu gösteren Nafiz Çakar, Burası yeğenim Salih Ümit\'e ait. Kendisi İzmir\'de yaşıyor. Benden yolu kapatmamı istedi. Briket alıp ulıp bir ustaya duvar ördürdüm. Belediye para verirse bizde duvarı yıkar yolu açarız dedi. Tapuyu gören polis yapabilecekleri birşey olmadığını anlaşınca geri dönmek zorunda kaldı.