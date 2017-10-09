(Görüntülü Haber) Tapu Müdürlüğü'nde zarftan çıkan ıslak peçete nedeniyle kimyasal alarmı

Zafer TOKUŞ/SERDİVAN (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Serdivan İlçesi\'nde, Sakarya İcra Dairesi\'nden Serdivan Tapu Müdürlüğü\'ne gönderilen zarftan ıslak peçete çıkınca kimyasal alarm verildi. Özel kıyafetli AFAD ekipleri, tapu müdürlüğünde ölçümler yaparken, zararlı bir durum tespit edilemedi. Evrakı gönderen memur, peçeteyi dalgınlıkla zarfa koyduğunu söyledi. Bugün saat 15.00 sıralarında, Serdivan Tapu Müdürlüğü\'nde çalışan bir memur, Sakarya 4\'ncü İcra Dairesi\'nden gelen resmi evrakı açtığında zarftan ıslak peçete çıkınca paniğe kapıldı. Memur hemen durumu amirlerine bildirdi. Yetkililerin haber vermesi üzerine Serdivan Tapu Müdürlüğü\'ne polis, 112 Acil ve AFAD ekipleri geldi. Mektuptaki ıslak peçetede kimyasal madde olduğu yönündeki şüphe üzerine tapu müdürlüğünde karantina uygulaması yapıldı. İçeride bulunan çalışanlar ve vatandaşlardan 19 kişi dışarı çıkartılmadı. Özel kıyafetli AFAD görevlileri yaptıkları ölçümlerde zararlı bir durum tespit edemedi. Polis resmi evrakı gönderen 4\'üncü İcra Müdürlüğü\'ndeki memura ulaştı. Memur dalgınlıkla zarfa peçeteyi kendisini koyduğunu söylerken, tapu müdürlüğünde önlemler kapsamında karantina uygulaması devam etti. 19 kişi, kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.