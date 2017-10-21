(Görüntülü Haber) Taner Yıldız : Ak Parti'nin 468 kongresi tamamlandı

Oktay ENSARi-Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ, DHA) AK Parti Kayseri milletvekili, Enerji ve Tabii Kaynaklar önceki dönem bakanı Taner Yıldız,şu ana kadar parti olarak Türkiye genelinde 950 kongreden 468\'ni tamamladıklarını, bu hafta sonu da 44 ilçe kongresinin yapılacağını söyledi. Yıldız \" İl başkanları, ilçe başkanları, belediye başkanları konusundaki yenilenme ve değişim ,partimize dinamizm kazandıracak\"dedi Ak Parti Kayseri merkezinde Nöbetçi milletvekili olarak vatandaşlarla görüşen, onların sorunlarını dinleyip not alan Taner Yıldız \" AK Parti Kayseri il başkanlığını , sorunlarını anlatmak için Ankara\'ya gitmek isteyenleri yormamak için yıllardır burada haftasonları nöbetçi milletvekili uygulaması düzenliyor. Bu hafta nöbetçi benim. Vatandaşlarımızın dertlerini, isteklerini, önerilerini dinliyorum\" dedi. Yıldız, AK Parti\'de değişim ve yenilenme döneminde şu ana kadar 22 il başkanın değiştiğini 468 kongrenin tamamlandığını söyledi. Eski bakan Taner yıldız \" Ak Parti\'de genelbaşkanımızın başlattığı yenilenme ve değişim dönemi sürüyor. 22 il başkanımız ve bazı yerlerde belediye başkanları değişti. Bu çerçevede , partimizin tasarrufunu hep birlikte izleyeceğiz. Bu değişimler partimizde dinamizi ortaya koyacak. Şu ana kadar 468 kongre yapıldı. Bu hafta sonunda 44 ilçe kongresi de gerçekleşecek.\"diye konuştu Yıldız, resmi nikah konusunda CHP\'nin endişelerinin iyi niyetli olmadığını, müftülere resmi nikah yetkisinin verilmesinin medeni kanunda bir değişiklik değil, memur olar müftülere yetki verilmesi olduğunu söyledi. ABD ile vize sorununun uzun vadeli olmayacağını belirten Yıldız, FETÖ davalarının daha hızlı karara bağlanacağını ve bunun örgütün daha hızlı çökeceğine yol açacağını ifade etti