(Görüntülü Haber) Tamire götürdüğü traktörün altında kalarak öldü

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Bayramiç ilçesinde, Erkan Ülkü (43) tamire götürdüğü traktörün altında kalarak yaşamını yitirdi. Bayramiç ilçesinin Daloba köyünde yaşayan Erkan Ülkü, çalıştığı şirkete ait 10 BBS 53 plakalı traktörü, römorkunun arka pistonu yağ kaçırdığı için sanayiye götürdü. Traktörü tamir için ustaya gösteren Ülkü, ustanın çalıştırmasını istemesi üzerine araca binmeden anahtarı çevirdi. Ülkü, aniden hareket eden traktörün arka sağ lastiğinin altında kaldı. Yaralanan Ülkü, Bayramiç Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Doktorların tüm müdahalesine rağmen Erkan Ülkü yaşamını yitirdi. Bekar olan Ülkü\'nün yakınları, hastanede acı haberi alınca gözyaşlarına boğuldu. Erkan Ülkü\'nün iki sene önce de geçirdiği motosiklet kazasında sağ ayağından yaralandığı ve ayağının aksadığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.