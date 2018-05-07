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(Görüntülü Haber) Tamire götürdüğü otomobil yandı

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te seyir halindeki otomobil, motor kısmının alev alması sonucu kullanılamaz hale geldi

07 Mayıs 2018 18:03

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te seyir halindeki otomobil, motor kısmının alev alması sonucu kullanılamaz hale geldi. Olay, bu sabah 75’inci Yıl Mahallesi’nde meydana geldi. Evinden aracını tamir ettirmek için çıkan Hasan Yılmaz yönetimindeki 27 KM 88 plakalı otomobil, yolda ilerlerken motor kısmından alev aldı. Otomobili durduran sürücü, aracındaki yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etti. Alevler motor kısmını tamamen sararken, sürücünün söndürme çabaları yetersiz kaldı. Aracın yandığını görenlerin ihbarıyla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Kullanılamaz hale dönen otomobildeki yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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