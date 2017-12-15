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Spor

(Görüntülü Haber) Tamer Tuna: "Ara transferde tercihimiz Süper Lig'de oynayan futbolcular"

Ergin KARATAŞ/İZMİR, (DHA) Süper Lig'de ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayan Tamer Tuna, kalan 2 karşılaşmayı kazanarak devre arasına mutlu girmek istediklerini belirtti ve devre arasında yapılacak transferler için çalışmaların sürdüğünü de s

15 Aralık 2017 13:48

Ergin KARATAŞ/İZMİR, (DHA) Süper Lig\'de ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayan Tamer Tuna, kalan 2 karşılaşmayı kazanarak devre arasına mutlu girmek istediklerini belirtti ve devre arasında yapılacak transferler için çalışmaların sürdüğünü de söyledi. Devre arasına kadar kalan maçlarda Atiker Konyaspor ve Galatasaray ile karşılaşacak Göztepe\'nin hocası Tuna, \"Konya maçını kazanırsak Galatasaray mücadelesinden alacağımız puan ya da puanlar bizi yukarı taşıyacak\" dedi. Öte yandan şu an ligde deplasmanda en çok puan toplayan ekip durumunda dikkat çeken Göztepe, ligin ilk yarısının son maçında Galatasaray deplasmanından da puanla dönmeyi hedefliyor. TUNA: AVRUPA\'DAN AFRİKA\'DAN OYUNCULAR DA İZLETİYORUZ Ara transfer için çok erken çalışmalara başladıklarını belirten ve öncelikle Süper Lig\'de oynayan futbolcuları tercih edeceklerinin sinyalini veren Tamer Tuna şöyle konuştu: \"Takım planlamasıyla ilgili yöneticilerimizle, scout ekibimizle yalnız transfer döneminde değil sürekli konuşuyoruz. Lig sürerken de arayış içindeyiz. Kafamızda devre arasına dair dışarıdan transferle alakalı değil ligde oynayan oyuncularla ilgili düşünceler var. Avrupa\'dan Afrika\'dan oyuncular da izletiyoruz. Gelen oyuncuların katkısı mutlaka olacak. Ancak bu başarıyı sağlayan mevcut kadromuz var ve ben kadronun ikinci yarı daha da başarılı olacağını biliyorum. Organizasyonumuzu bozmadan daha fazla fayda sağlayacak oyuncu alacağız.\" Süper Lig\'e 14 yıl sonra dönerek 15 haftalık periyodu 27 puanla 6\'ncı sırada geçen Göztepe\'de teknik direktör Tamer Tuna, \"Bu takımın kapasitesi bulunduğu yerin çok daha üzerinde\" diyerek sözlerini tamamladı.

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