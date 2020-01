(Görüntülü Haber) Taksisinde bulduğu altın bileziği sahibine ulaştırdı

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS\'ta 57 yaşındaki Ahmet Turan Acıpınar, taksisinde bulduğu ziynet eşyasını 2 gün boyunca arayıp bulduğu sahibine teslim etti.



Sivas\'ta Hal Taksi Durağı\'nda çalışan Ahmet Turan Acıpınar, taksisine 2 gün önce bir kadın müşteri aldı. Müşteri indikten sonra taksisinde altın bir bilezik bulan Acıpınar, sahibini aramaya başladı. Acıpınar, tüm çabasına karşın sahibine ulaşamadığı ziynet eşyasını teslim etmek için Şoförler ve Otomobilciler Odası\'na gitti. Ancak bu sırada bileziği kaybeden kadın, taksiciye ulaştı. Taksici Acıpınar, bileziği Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Şaban Yalman\'a teslim etti. Burada konuşan Acıpınar sahibine ulaşmak için her yere bildirdiğini ifade ederek, \"Altını kaybeden müşteriye ulaşmak için elimden gelen her yere bildirdim. İnşallah sahibi çıkar teslim ederim dedim. Sivas taksicileri her zaman güvenilir kişilerdir. Allah\'ın izniyle her bir emanete ve kendilerine zarar gelmez\" dedi.



\'TAKSİCİLERE GÜVENİN\'



Bileziği teslim alan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Şaban Yalman ise taksicilerin güvenilir insanlar olduğunu ifade ederek \"Arkadaşımızın arabasında değerli bir ziynet eşyası unutulmuş. Bu arkadaşımız iki gün boyunca kaybeden kişilerden telefon numarası veya durağa bizzat gelerek kendilerini bulmalarını beklemişler. Az önce de kaybeden kişi taksici arkadaşı aradı. Ahmet Acıpınar arkadaşımız ziynet eşyasını bize teslim etti. Biz de sahibini çağırdık ve teslim ettik. Ancak isminin ve görüntüsünün yayınlanmasını istemedi. Taksici arkadaşımıza duyarlılığı için teşekkür ediyorum\" dedi.



Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Şaban Yalman, bileziği sahibine teslim etti, taksici Ahmet Turan Acıpınar\'a küçük bir hediye takdim etti.