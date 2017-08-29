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(Görüntülü Haber) Taksim Meydanı'nda kuvvetli yağış (4)

*Taksim Tüneli'ni su bastı

29 Ağustos 2017 20:47

*Taksim Tüneli\'ni su bastı. *Taksim Metro İstasyonunda kum torbalı önlem. *Kuvvetli yağış etkili oluyor Haber-Kamera Ersan SAN - İstanbul DHA Meteoroloji\'nin uyarısının ardından İstanbul\'un kuzeyinde kuvvetli yağış ve fırtına etkili olmaya başladı. Taksim Meydanı\'nda başlayan başlayan kuvvetli yağış etkisini sürdürüyor. Yağmur sularının metronun içine girmesini önlemek amacıyla kum torbaları kullanıldı. Yağıştan kaçan vatandaşlardan bazıları metro istasyonuna sığındı. TAKSİM TÜNELİNİ SU BASTI Yağışla birlikte Taksim Tüneli\'ni su bastı. Su içinde kalan araçların sürücüleri zor anlar yaşadı. Bazı araçlar suyun içine girmezken trafik oluştu. Suyun kendiliğinden çekilmesiyle trafik normale döndü.

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