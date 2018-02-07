(Görüntülü Haber) Taksicilerden Zeytin Dalı Harekatı'na destek için kan bağışı

Cemil ÖZDEMİR-Ozan URAL / İSTANBUL,(DHA) BİRLEŞİK Taksi Şoförleri Derneği üyeleri, terör örgütlerine yönelik Afrin\'de yürütülen Zeydin Dalı Harekatı\'na destek olmak için Türk Kızılayı\'na kan bağışında bulunuldu. “Vatan için canımızı asker için kanımızı veririz\" sloganıyla sabah 11:00 da başlatılan etkinlik 00:30 da taksi sürücülerinin Avrupa Yakasından yüzlerce araç konvoyu halinde Kadıköy İskelesi\'ne gelmeleriyle devam etti. Kadıköy İskelesi\'nde Kan bağışı TIR\'ında kan veren taksi sürücüleri Türk bayrağı açıp İstiklal Marşı\'nı okuduktan sonra “Vatan sana canımız feda\" sloganlarının ardından Kadıköy\'den ayrıldı.