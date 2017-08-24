(Görüntülü Haber) Taksi, Suriyelilerin oturduğu gecekonduya girdi: 6 yaralı

Ahmet SOYDOĞAN- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'te kontrolden çıkan taksinin, duvarına çarptığı gecekondudaki Suriyeli 6 kişi yaralandı. Kaza, bu sabah İnönü Mahallesi\'nde meydana geldi. Bekir İ. yönetimindeki 27 T 1120 plakalı taksi, Yeşilırmak Geçidi Caddesi\'ne dönüş yaparken yoldan çıkarak Suriyelilerin oturduğu gecekondunun duvarına çarptı. Kazada evde uyuyan Suriyeli Cemil Muhammed Akkan ile çocukları Emir (6), Münir (3), Merve (5), Vael (2) ve Suriyeli Zekeriya Ahmed (5) üzerlerine duvar yıkılması sonucu yaralandı. Çevredekilerin yardımlarıyla evden çıkarılan yaralılar, Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazaya yol açan taksi şoförü Bekir İ. ise gözaltına alındı.