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(Görüntülü Haber) Taksi şöförü lastik değiştirirken feci şekilde hayatını kaybetti

Murat DELİKLİTAŞ-Ali Kerem BENGİ/İstanbul,(DHA) - Kağıthane'de, Nizamettin Sarıgül adlı taksi şoförü, emniyet şeridinde, patlayan lastiğini değiştirmek isterken, bir panelvanın çarpması sonucu hayatını kaybetti

26 Ağustos 2017 12:28

Murat DELİKLİTAŞ-Ali Kerem BENGİ/İstanbul,(DHA) - Kağıthane\'de, Nizamettin Sarıgül adlı taksi şoförü, emniyet şeridinde, patlayan lastiğini değiştirmek isterken, bir panelvanın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza 22.00 sıralarında, O-2 Otoyolu Okmeydanı katılımı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 TAR 84 plakalı taksinin şoförü Nizamettin Sarıgül, İkitelli\'den aldığı müşteriyi Sarıyer\'e götürmek için yola çıktı. Okmeydanı katılımı yakınlarına geldikleri sırada taksinin sol arka tekerleği patladı. Sarıgül, lastiği değiştirmek için taksiyi emniyet şeridine çekti. Bagajdan levyeyi aldığı sırada, arkadan gelen 34 LA 7455 plakalı panelvanın sürücüsü Ufuk Bozkurt, hızlı bir şekilde Nizamettin Sarıgül\'e çarptı. Panelvanla, taksi arasında sıkışan Sarıgül, metrelerce sürüklendi. Sarıgül olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Nizamettin Sarıgül\'ün cesedi Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Sarıgül\'e çarparak ölümüne sebep olan panelvan sürücüsü Ufuk Bozkurt, gözaltına alındı. Kaza nedeniyle O-2 Otoyolu Ankara istikametinde kilometrelerce trafik oluştu. Kaza yerinin temizlenmesinin ardından trafik normale döndü.

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