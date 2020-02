(Görüntülü Haber) Taksi piyasasında ayda 440 milyona varan nakit akışı var

Gülseli KENARLI – Can EROK /İSTANBUL,( DHA) İstanbul’da kayıtlı bulunan 17 bin 395 adet taksi müşterilerine hizmet veriyor. Bu taksilerin plakalarının bugünkü değeri adedi 1 milyon 600 bin liradan hesaplandığında 28 milyar lira civarında . Taksilerde dönen aylık nakit para ise ortalama 440 milyon lirayı buluyor.İstanbul Taksiciler Esnaf Odası eski Başkanı Yahya Uğur İstanbul\'da taksilerin ayda 45 milyon yolcuyu taşıdığını mesleğin artık çok kazandırmadığını söylüyor. TAKSİLERDE DÖNEN NAKİT PARA AYLIK 450 MİLYON LİRA İstanbul’da 17 bin 395 taksi bulunuyor. Bir takside 12 saat esasına göre çalışan iki şoför günlük ortalama 400 lira plaka sahibine para ödüyor. Bir taksi günde ortalama 100-110 liralık yakıt harcıyor. Şoförlerin durak aidatı yemek gibi giderleri ise günde 70-80 lirayı buluyor. Şoförlerin günde ortalama 100 lira da ceplerine kalıyor. Bir taksici ayda ortalama 2 bin -2 bin 500 lira gelir elde ediyor.Bu rakamlara göre günde ise ortalama 15 milyon lira, ayda ise 440- 450 milyon lira nakit para dönüyor taksi sektöründe. PLAKA DEĞERİ TOPLAMI 28 MİLYAR LİRA İstanbul Taksiciler Esnaf Odası eski Başkanı Yahya Uğur, İstanbul’da bulunan 17 bin 395 taksi plakasının değerinin yaklaşık 28 milyar lira değerinde olduğunu ifade ederek, taksi plakasını şahısların sadece bir tane alabildiğini, şirketlerinde taksi plakası alma hakkının bulunmadığını ifade ederek, Uğur, “Bu esnafa verilmiş bir haktır” dedi. Uğur, “Ancak piyasada bazı kesimler, 30-40 tane arabayı kiralamış gibi görünüp çalıştırıyor” ifadelerini kullandı. Yahya Uğur, taksi plakalarının kiraları hakkında da bilgi veren Yahya Uğur, “Genel geçer rakamlar var, bunların net rakamları yok, kimlerin belirlediği de belli değil, herkes birbirini göstererek ‘bu civarda gidiyor’ diyerek kendi koyduğu rakamları söylüyorlar. Bir taksi sahibi kendisi çalışmıyorsa 5-6 bin lira para kazanabilir.Kendisi çalışıyorsa bu rakam 7-8 bin liraya çıkabilir” diye konuştu. AYDA 45 MİLYON YOLCU Yahya Uğur, bir taksinin günde ortalama 2 şoför 12’şer saat çalıştığında 110 kişiyi taşıdığını belirterek, “Bu hesap üste çıkabilir ama alta düşmez. En az bir günde 1.5 milyon yolcu taşıyoruz. Bir ayda da en az 45 milyon yolcu taşıyoruz. Her İstanbullu bir ayda yaklaşık 3 defa taksiye biniyor” dedi. “TAKSİCİLİK ÇOK KAZANDIRAN BİR MESLEK DEĞİL” “Taksi sahibi de çok kazanmıyor,taksi şoförü de çok kazanmıyor, taksicilik çok kazandıran bir meslek değil, çok yoğun da bir meslek” diyen Yahya Uğur, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bazı bölgeler müşteriyi kolay buluyorlar. Aslında en çok spekülosyon yapılan yerlerde bunlar. Zaten müşteri hazır, ‘bizim bir şey yapmamaıza gerek yok, müşteri bizim taksimize binmeye mecbur’ denilen yerlerde kalite de düşüyor. Oralarda araçların temizliğinden, arkadaşların çalışma şekline ve insan kallitesine önem vermeden şoför çalıştırabiliyorlar. Bu bölgelerde ‘müşteri nasıl olsa arabamıza binmeye mecbur’ diyorlar. Taksici arkadaşlarımızda maalesef olmaması gereken bu bakış, müşterilerin başka yerlere kaymasına sebep oluyor. Müşteri her zaman taksinin, taksicinin patronudur, mal sahiplerinin de patronudur. \"