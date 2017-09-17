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(Görüntülü Haber) Takla atan otomobilden fırlayan sürücü öldü

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA'da meydana gelen trafik kazasında, evli ve 1 çocuk babası 33 yaşındaki Yasin Okudan öldü

17 Eylül 2017 16:48

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA\'da meydana gelen trafik kazasında, evli ve 1 çocuk babası 33 yaşındaki Yasin Okudan öldü. Kaza, merkez Osmangazi İlçesi Demirtaş Viyadüğü yakınlarında otoyol üzerinde meydana geldi. 34 FA 6285 plakalı otomobiliyle Ankara\'dan Bursa yönrüne giden Yasin Okudan, viraj çıkışında direksiyon kontrolünü yitirdi. Sağ refüjde bulunan kanala giren otomobil taklalar atarak metrelerce sürüklendi. Kazanın etkisiyle otomobilden fırlayarak yol kenarındaki ağaçlık alana düşen 33 yaşındaki Yasin Okudan kaza yerinde öldü. Yasin Okudan\'ın evli ve küçük yaşta bir çocuğu bulunduğu belirtildi. Savcılık kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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