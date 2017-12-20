(Görüntülü Haber) Takla atan otomobilde sıkışan sürücü öldü

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Bornova İlçesi\'nde, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atan otomobil içinde sıkışan sürücü, 51 yaşındaki Ersoy Turan, kaza yerinde öldü. Kaza, bugün saat 05.30 sıralarında Atatürk Mahallesi Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi\'nde meydana geldi. İzmir Çevreyolu\'ndan Bayraklı İlçesi yönüne giden Ersoy Turan yönetimindeki 35 HLG 90 plakalı otomobil, Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi\'ne dönmek istediği sırada sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada, sürücü Turan otomobil içinde sıkıştı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık, polis ve AKS110 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen AKS110 ekipleri Turan\'ı sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Turan\'ın öldüğünü belirledi. Talihsiz adamın cesedi, savcının kaza yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.