(Görüntülü Haber) Takla atan araçtan fırlayan 3 yaşındaki çocuk öldü

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA) - KONYA\'da sürücüsünün kontrolünden çıkıp, refüje çarparak, takla atan hafif ticari araçtan fırlayan 3 yaşındaki Sultan Yelli, hayatını kaybetti. Kazada aynı araçta bulunan Yelli\'nin annesiyle dayısı da yaralandı.



Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında, Konya-Aksaray yolunun 40\'ıncı kilometresinde meydana geldi. Seydişehir\'de oturan ve düğün hazırlıkları yapan 24 yaşındaki Hasan Özkara, kardeşi 22 yaşındaki Ayşe Yelli ve yeğeni Sultan Yelli\'yi yanına alıp, Aksaray\'ın Sultanhanı ilçesinde oturan nişanlısına çeyiz götürdü. Seydişehir\'e dönmek için yola çıkan Özkara\'nın kullandığı 42 FAH 13 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, refüje çarparak, takla attı. Kazanın şiddetiyle annesinin kucağında bulunan Sultan Yelli, camdan fırladı. Ağır yaralanan Yelli, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazadan yaralı kurtulan Özkara ile kardeşi Ayşe Yelli, olay yerine çağrılan ambulansla Konya Numune Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden minik Sultan\'ın cansız bedeni ise otopsi için Konya Eğitim Araştırma Hastanesi\'nin morguna götürüldü. Küçük kızdan geriye, yola savrulan çorapları kaldı. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

