T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Takılı olan emniyet kemerleri hayatlarını kurtardı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan İlçesi'nden karşı şeride geçerek takla atan otomobilin sürücüsü 65 yaşındaki Yılmaz Kuru ve yanında oturan eşi 61 yaşındaki Ayşegül Kuru, takılı olan emniyet kemerleri sayesinde kazayı hafif sıyrıkla

13 Ekim 2017 20:09

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE\'nin Keşan İlçesi\'nden karşı şeride geçerek takla atan otomobilin sürücüsü 65 yaşındaki Yılmaz Kuru ve yanında oturan eşi 61 yaşındaki Ayşegül Kuru, takılı olan emniyet kemerleri sayesinde kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza, Keşan- Malkara karayolu üzerindeki Yenimuhacir Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Keşan\'dan Tekirdağ\'ın Malkara İlçesi yönüne seyreden Yılmaz Kuru yönetimindeki 34 EJ 3301 plakalı otomobil, Yenimuhacir Kavşağı yakınlarında sürücünün bilinmeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, takla attı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü Yılmaz Kuru ve yanında oturan eşi Ayşegül Kuru, takılı olan emniyet kemerleri sayesinde kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Çift, ters dönen araçtan çıkartılarak, ambulansla kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YÜCELKEŞAN Edirne DHA EDİRNE KeşanYılmaz KuruAyşegül KuruKaza Keşan MalkaraYenimuhacir KavşağıKeşan Tekirdağ MalkaraEJSürücü Yılmaz KuruKeşan Devlet HastanesiKazayla

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24