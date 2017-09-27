(Görüntülü Haber) TAI-TUSAŞ Genel Müdürü Kotil: Milli Muharip uçak çalışması başlattık

Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN(Ankara), (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'ni Güçlendirme Vakfı\'nın (TSKFV) 30. kuruluş yıldönümü nedeniyle ANKA silahlı ve silahsız hava araçları ile Hürkuş eğitim ve keşif uçağı ile T126 Atak Taarruz uçaklarının yapıldığı TAİ-TUSAŞ tesisleri, kapılarını bağışçılarına ve vatandaşlara açtı. TAI-TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, \"Ülkemizin bulunduğu coğrafyadan dolayı karşılaştığı sorunlar belli. Milli Muharip uçak çalışması başlattık\" dedi. Tesisleri gezmeden önce tesis ve tesiste yapılan ANKA insansız hava aracı, Hürkuş keşif ve eğitim uçağı, T129 Atak taarruz helikopteri, uydu sistemleri ve diğer yatırımlar hakkında bilgi verildi. TAI-TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil\'in selamlama konuşmasının ardından davetlilere rehberler eşliğinde İleri teknoloji ürünü makine ve teçhizatla donatılmış modern tesisler gezdirildi. TAI-TUSAŞ\'ın yürüttüğü ve projelendirdiği çalışmalar hakkında bilgi veren Genel Müdür Temel Kotil, şunları söyledi: \"Ülkemizin bulunduğu coğrafyadan dolayı karşılaştığı sorunlar belli. Milli Muharip uçak çalışması başlattık. Bu 5. nesil savaş uçakları. Çok kritik bir durum bu. ülkemizde yaklaşık 250 savaş uçağı var ama bu uçakların ömrü 20 yıl sonra bitiyor. Yaşlarından dolayı servis dışı kalıyorlar. Yalnız Türkiye?de değil bütün dünyada da böyle olacak. Ama ülkelerin en önemli hava savunma sistemleri F-16 Savaş uçaklarıdır. Evet 5. nesil uçaklarda var. Eğer uçak milli değilse kumandası da zor oluyor. Dolayısıyla bundan sonraki 6. Nesil uçaklarında Türkiye\'de yapılıyor olması gerekiyor. Ülkemizin bekası için bu önemli. Dolayısıyla bu projenin çalışmalarını başlattık. 3 yıl sonra 5. Nesil uçağın mimarisi bitmiş olacak. 2023\'te ilk uçuşunu yapacak 2029?da silahlı Kuvvetlerimiz kullanmaya başlayacak ve inşallah 2031?de de tüm eksikler tamamlanmış olacak dedi. Hürkuş Keşif ve Eğitim uçağı Test Pilotu Murat Özpala ise öğrencilere Hürkuş?u anlattı. Özpala \'TAI-TUSAŞ 10 yılda yoktan bir uçak yaptı. Bu tencere tava değil. Bunu yapanlar sizler gibi 25, 30 yaşlarında mühendislerdi. ODTÜ?den, İTÜ\'den ve diğer okullardan mezun olan öğrencilerin yaptıkları ilk işleri Hürkuş diyerek öğrencileri cesaretlendirdi.