(Görüntülü Haber) Tahliye olan meşale Tolu Çorlu sınır dışı edilecek

ALMANYA BÜYÜKELÇİSİ, TAHLİYE OLAN ÇORLU\'YU KARŞILAMAK İÇİN CEZAEVİ ÖNÜNDE BEKLEDİ Haber: İbrahim AKTÜRK - Çağatay KENARLI / Kamera: Murat SOLAK / İstanbul DHA Yargılandığı MLKP davasında tahliye olan Alman vatandaşı Meşale Tolu Çorlu, cezaevinden çıktı. Sivil bir araçla cezaevinden çıkarılan Çorlu, sınır dışı edilmek üzere işlemlerin tamamlanması için Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne götürüldü. Almanya Büyükelçisi Martin Erdmann, tahliye kararının ardından cezaevi önüne gelerek Çorlu\'nun çıkışını bekledi. Burada DHA\'ya açıklama yapan Martin Erdmann, \"Bugün sevinme günü. Eşiyle ve ailesiyle birlikte sevinmek için bir sebep\" dedi. SINIR DIŞI EDİLECEK \"Terör örgütü üyesi olmak\" ve \"örgüt propagandası yapmak\" suçundan yargılandığı MLKP davasında tahliye olan Alman vatandaşı Meşale Tolu Çorlu, cezaevinden çıktı. Saat 19.00 sıralarında siyah camlı sivil bir polis aracıyla çıkarılan Çorlu, sınır dışı edilmek üzere işlemlerin tamamlanması için Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne götürüldü. ÇOK SAYIDA YABANCI BASIN MENSUBU CEZAEVİ ÖNÜNE GELDİ Tahliye kararının ardından Çorlu\'nun tutuklu bulunduğu Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önüne ailesi ve yakınları da geldi. Çok sayıda yabancı gazeteci, Meşale Tolu Çorlu\'nun çıkışını görüntülemek için cezaevi önünde bekledi. ALMANYA BÜYÜKELÇİSİ DE GELDİ Çorlu\'nun cezaevinden çıkışını bekleyenlerin arasında Almanya Büyükelçisi Martin Erdmann da bulunuyordu. Alman Konsolosluğu\'nun resmi aracıyla cezaevi önüne gelen Martin Erdmann, burada DHA\'ya yaptığı açıklamada, Meşale Tolu Çorlu\'nun yargılandığı davayı takip ettiklerini söyledi. BÜYÜKELÇİ: BUGÜN SEVİNME GÜNÜ Çorlu\'nun tahliye edilişini \'Bugün sevinme günü\' diye nitelendiren Erdmann , \"Almanya hükümetini temsilen birkaç aydır burada bulunuyoruz. Davayı takip ediyoruz. Bugün de ikinci duruşma günü gerçekleşti. Ben de tahliye kararı çıktıktan sonra kendisini karşılamak üzere buraya geldim. Tahliye kararı çıktı ancak adli kontrol şartıyla ve yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Ama bugün kendisi tahliye oldu. Bugün sevinme günü. Eşiyle ve ailesiyle birlikte sevinmek için bir sebep\" diye konuştu. CEZAEVİNDEN ÇIKARILDIĞINI BÜYÜKELÇİ ÖĞRENDİ Almanya Büyükelçisi Martin Erdmann, Meşale Tolu Çorlu\'nun ailesi ve yakınlarıyla birlikte yaklaşık 2 saat cezaevi önünde bekledi. Çorlu\'nun resmi araçla götürüldüğünü teyit etmek için cezaevi kapısından içeri giren Erdmann, cezaevi yetkililerinden bilgi aldı. Ardından cezaevi önünde bekleyen gazetecilere kısa bir açıklama yapan Martin Erdmann, Meşale Tolu Çorlu\'nun cezaevinden alınarak buradan götürüldüğünü söyledi. Kızının araçla cezaevinden çıkarıldığını öğrenen Meşale Tolu Çorlu\'nun babası Ali Rıza Tolu, bu duruma tepki gösterdi.