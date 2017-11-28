(Görüntülü Haber) Tahir Elçi, vurulduğu yerde anıldı (3)

BAYDEMİR: KARANLIKTA KALAN HER CİNAYET YENİ CİNAYETLERİN HABERCİSİDİR Ahmet ÜN-Burak EMEK (DHA) Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi, vurulduğu yerden sonra mezarı başında da anıldı. Buradaki anmaya, eşi Türkan Elçi, Diyarbakır Baro Başkanı Ahmet Özmen, HDP milletvekileri Ahmet Yıldırım, Ertuğrul Kürkçü, Osman Baydemir, Meral Danış Beştaş, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Ankara Baro Başkanı Hakan Canduran, Sakarya Baro Başkanı Zafer Kazan, Türkiye\'deki çeşitli illerin Baro başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve avukatlar katıldı. Elçi\'nin mezarına karanfil bırakılmasının ardından katılımcılar yaptıkları açıklamada, Elçi cinayetinin aydınlatılmasını talep etti. \'TAHİR\'İN BAYRAĞINI DÜŞÜRMEDİK, DÜŞÜRMEYECEĞİZ\' HDP Şanlıurfa Milletvekili ve parti sözcüsü Osman Baydemir, bu coğrafya mutlaka bir gün barış ve özgürlüğün geleceğini ve adaletin tecelli olacağını ifade ederek, \"Zerre kadar şüphe duymadık. Şüphe duymadığımız için bugün barış elçisinin dostları olarak bugün buradayız. Barış özgürlükle gelecek ve adaletle korunacak. Savaştan, çatışmadan, kutuplaştırmadan, ötekileştirmeden, fikir hürriyetine saldırmaktan elinize ne geçti. Tarih, onları yarattıkları enkazlarda çirkin bir surat olarak gösterecektir. Bu ülkenin vicdan sahibi bütün hukukçulara, çağrımızıdır, bir cinayet neden aydınlatılmaz, neden karartırılılır? Karanlıkta kalan her cinayet yeni cinayetlerin haberleyicisi ve zeminin hazırlayıcısıdır. Tahir Elçi, benim öğrencilik yıllarımda ideoloydu. Tahir\'in bayrağını düşürmedik, düşürmeyeceğiz\" dedi. \'EMNİYET KAMERASINDA 13 SANİYELİK BİR GÖRÜNTÜ KAYBI VAR\' CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise, Elçi\'nin olayını soruşturan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına çağrıda bulunarak, soruşturmada gizliliğin olmamasına rağmen, avukat ve Baro ile neden bilgi paylaşılmadığını sordu. Tanrıkulu, Elçi, etkin bir soruşturma için mücadele ettiğini fakat, kendi soruşturması etkin ve adil bir şekilde soruşturulmadığını ifade ederek, \"Emniyet kamerasında 13 saniyelik bir görüntü kaybı var, bu görüntü kaybının nedeni bugüne kadar neden açıklanmadı? Neden hafıza kartı ve kamera emanete alınmadı ve bilirkişi tarafından incelenmedi? Olay yerini gören iş yerinde 4 kamera var, 3\'ü işyerinin içine dönük, ama Tahir\'in vurulma anını gören kamerada ise herhangi bir kayıt saptanılmamış, buna müdehale olup olmadığı konusunda bir inceleme yapılmadığı konusunda savcılık bir açıklama yapmalıdır. Olay yerinde birden fazla emniyet görevlisi var. Tahir\'in vurulduğu yeri doğrudan doğruya gören ve ateş eden emniyet görevlilileri var, neden bugüne kadar onlardan bir tanesinin beyanı şüpheli sıfatıyla alınmadı? Etkin ve adil bir soruşturulma yapılmak isteniliyorsa bütün bu sorulara cevap vermek gerekiyor. Biz faiilerin aşağı yukarı kim oldukların biliyoruz ve tahmin ediyoruz. Onların kullandığı deyimle, şunu söyleyeceğim, hırsız evin içindeyse kilit işe yaramaz\" diye konuştu. \'ELÇİ\'NİN DOSYASIYLA İLGİLİ BİR MİLİM İLERLEME YOK\' HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş da,soruşturmada bir ilerlemenin yaşanmasına tepki göstererek, \"Bugün yürekten hissettik ki, acı çok taze ve yaramız kanamaya devam ediyor. Çünkü, bilinen failleri ve katilleri korunmaya devam ediyor. AKP\'nin son 2 yıldır yaşattığı bütün ihlal ve olayların startı Elçi\'yi katlederek başladı. AKP failli meçhul cinayetlerin üzerine gideceğim derken, bugün failleri saklama konusunda bir maharet sergiliyor. Tahir Elçi\'nin dosyasıyla ilgili bir milim ilerleme yok. Hala bir şüpheli ifade vermedi. Meslektaşı, arkadaşı olarak ondan özür diliyorum. Onun takip ettiği davalar da onun davası da sahipsiz kalmayacak\" dedi. \'ELÇİ\'NİN KATİLİ BULUNURSA ADALET VE BARIŞ SAĞLANACAK\' Anma programında söz alan Ankara Baro Başkanı Hakan Canduran ise, Elçi\'nin katilleri bulunursa, adalet ve barışın sağlanacağını dile getirerek, \"Bugün bütün Türkiye\'de insanlar yası tutuyor ve üzüyüyor. Tahir başkanımız şiddet ve terörden nefret ederdi. O gerçek barış elçisiydi. Bugün 2 yıl üzerinden geçmesine rağmen katillerinin bulunamaması barışın tecellisini hep geçirdikmekte, hep önlemektedir. Biz Ankara Barosu olarak tek bir şey istiyoruz, adalet. Eğer Tahir Elçi\'nin katili bulunursa adalet ve barış sağlanacak\" diye konuştu. \'BUGÜN BİRBİRİMİZE SARILDIK VE BİRLEŞTİK\' Sakarya Baro Başkanı Zafer Kazan da, öldürülen Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okan\'ın memleketinden geldiğini belirterek, \"Diyarbakırlılara, Gaffar Okan\'ın sevgi ve barış dolu ruhunu getirdim. Bugün barış, huzur için bir aradayız. Tahir Elçi bize barıştan, savaşın çözüm olmadığından söz ederdi. Bugün birbirimize sarıldık ve birleştik. Tahir Elçi\'nin acısında birbirimizi teselli ettik. Bu ülkede barış içerisinde yaşamanın yollarını biliyoruz ve bunu kimsenin bozmasına müsaade etmeyeceğiz. Tahir Elçi\'yi katledenler bugün buraya barış anıtını diktiler. Biz bu anıtın etrafından kenetlenmeye devam edeceğiz\" dedi.