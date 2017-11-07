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(Görüntülü Haber) Tacizle suçlanan esnafın dükkanına kurşun yağdırdılar

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, engelli genç kızı taciz ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan, mahkemece denetimli serbestlik uygulaması kapsamında serbest bırakılan B

07 Kasım 2017 16:14

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Darıca ilçesinde, engelli genç kızı taciz ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan, mahkemece denetimli serbestlik uygulaması kapsamında serbest bırakılan B.K.\'nin (40) kuruyemişçi dükkanı kurşun yağmuruna tutuldu. Darıca Fevzi Çakmak Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde kuruyemişçilik yapan ve yaklaşık 3 ay önce dükkanına gelen engelli genç kızı taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan B.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından denetimli serbestlik uygulaması kapsamında serbest bırakıldı. Yaşanan olayın ardından işyerini açmayan B.K.\'nin dükkanına dün gece tabancayla kurşun yağdırıldı. 7 kurşunun B.K.\'nin dükkanın camlarına isabet ettiği tespit edildi. Polis, konuyla ilgili B.K.\'nin ifadesine başvururken, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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