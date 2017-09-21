(Görüntülü Haber) Tacikistan yemekleri Aydın'da

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- TACİKİSTANLI 39 yaşındaki Fatma Kahraman, Aydın\'da eşi Erdem Kahraman ile birlikte restoran açarak Tacikistan mutfağını Aydınlılar\'la buluşturdu. Tacikistan\'da 10 yıl subay olarak görev yaptıktan sonra ordudan ayrılan Fatma Kahraman, tatil için geldiği Kuşadası\'nda 2006 yılında Erdem Kahraman ile tanıştı. Kısa süre içinde evlenen çift, Moskova\'da yaşamaya başladı. Moskova\'da uzun süre restoran işleten çift, ardından Tacikistan mutfağını Aydın\'a taşıdı. Tacikistanlı Fatma Kahraman ile eşi Erdem Kahraman, Aydın\'da açtığı restoranın adını Tacikistan\'ın başkenti Duşambe koydu. Tacikistan\'da değişik tatların olduğunu ve bu lezzeti Türklerle tanıştırmak istediğini anlatan 34 yaşındaki Erdem Kahraman, \"Amacımız Tacikistan mutfağını Türk halkıyla buluşturmaktı. Bunu da başardık. Vatanıma geri döndüğüm için çok mutluyum\" dedi. Mutfağa girip 30 çeşit yemek yapabildiğini anlatan Fatma Kahraman, bu işi Türkiye\'de yaptığı için çok mutlu olduğunu dile getirdi. Fatma Kahraman, şöyle konuştu: \"Tacikistan ordusunda 10 yıl subay olarak görev yaptım. En son görevi bıraktığımda yüzbaşı rütbem vardı. Restorancılığı babamdan öğrendim. Tacikistan ve Rusya\'da bu işi yaptım. Şimdi de eşimin ülkesi Türkiye\'de restoran açtık. Burayı çok seviyorum. Tacikistan usulü mantı ve pilav ile tabakan, şaşti ve benzeri tatları buradaki damak tadıyla birleştirdim. Duşambe ülkemizin başkenti, onun adını da burada yaşatıyorum.\"