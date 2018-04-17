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Sağlık

(Görüntülü Haber) Tabipler Odası, Dr. Ersin Arslan'ı andı, şiddete tepki gösterdi

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP- Kilis Tabipler Odası üyeleri, Dr

17 Nisan 2018 21:37

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP- Kilis Tabipler Odası üyeleri, Dr. Ersin Arslan\'ı ölümünün 6\'ncı yıl dönümünde basın açıklamasıyla anıp, sağlık çalışanlarına yönelik şiddete tepki gösterdi.

Gaziantep- Kilis Tabipler Odası üyeleri, 2012 yılında görevi başında hasta yakınının saldırısıyla hayatını kaybeden Dr. Ersin Arslan\'ın ölüm yıl dönümünde andı. Basın toplantısında konuşan Tabipler Odası Başkanı Hamza Ağca, sağlık çalışanlarının şiddete maruz kaldığını ve bir an önce yaşanılan bu sorunun çözülmesi gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

\"Sağlıkta şiddet sona ersin. Hasta hekim ilişkisi, deyim yerindeyse, müşteri ilişkisine dönüştürülmeye çalışılmıştır. Koruma, tetkik ve tedavi sürecinde, tıbbi gereklilikler ve nitelikli sağlık hizmeti sunumundan çok, müşteri memnuniyetine yer veren bu politikalar, sağlık kurumlarında şiddetin giderek çoğalmasına neden olmuştur. Resmi verilere göre ülkemizde her gün 31 sağlık çalışanı şiddete maruz kalıyor. 2012 yılında Dr. Ersin Arslan\'ın bir hasta yakını tarafından bıçaklanarak öldürülmesinin ardından yaşanan gelişmelere rağmen sağlıkta şiddetin azalmadığı izlenmektedir.\"

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