(Görüntülü Haber) Tabiat anıtında, 'demir yürüyüş yolu'

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN\'da, Orman ve Su İşleri Bakanlığı\'nın, \'Güzelcehisar Bazalt Sütunları Tabiat Anıtı\' olarak ilan ettiği alanda bulunan sahile, rekreasyon projesi kapsamında 850 metre uzunluğunda demir ve ahşaptan yürüyüş yolu yapılıyor. Bartın merkeze bağlı Güzelcehisar Köyü’nde, 80 milyon yıl önce volkanlardan akan lavların soğuyup kristalleşmesiyle kaya haline dönüşen bazalt sütunları, geçen Ağustos ayında Türkiye’nin 112\'nci tabiat anıtı olarak ilan edildi. Zengin bir biyoçeşitliliğe sahip sütunların bulunduğu 143 dekarlık alanda kestane, ıhlamur, akçaağaç, defne, gürgen, mersin, kum zambağı, eğrelti otu gibi yüzlerce çeşit bitki bulunuyor. Ayrıca bölgede yabani domuz, tavşan, sansar gibi hayvan türleri yaşıyor. Tabiat anıtı ilan edilen sütunların bulunduğu bölgenin turizme kazandırılması için, \'Bartın İli Güzelcehisar Lav Sütunları ve Sahilinin Turizm ve Rekreasyon Amaçlı Peyzaj Uygulama Projesi\' geliştirildi. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı\'nın, \'2016 yılı küçük ölçekli altyapı mali destek programı\' kapsamındaki projenin uygulanmasına başlandı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi işbirliğinde yürütülen proje kapsamında ilk olarak, 30 metre uzunluğunda, 50 ile 100 santimetre arasında değişen çaplardaki lav sütunlarının bulunduğu sahile, demir ve ahşap kullanılarak 850 metre uzunluğunda yürüyüş yolu yapılıyor. \'DEMİR YIĞINI DOĞAL YAPIYI BOZDU\' İsmini açıklamak istemeyen bir çevre sakini, \"Burada doğal güzellik yok ediliyor. Bu demir yığını, buradaki doğal yapıyı bozdu. Bu demir yığınının üzerine ahşap konulacakmış. Yazın denize girmek isteyen vatandaşlar, kumsala nasıl inecek bilmiyoruz. Çünkü bu demir yapı sahile girişi de engelliyor. Bu haliyle tren yoluna benziyor burası\" dedi. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İbrahim Kayış ise henüz inşaatın yeni başladığını, proje 2018 yılı mayıs ayında tamamlandığında bölgenin güzel bir görünüme kavuşacağını söyledi. Proje kapsamında ayrıca deniz üzerinde iskele, ada üzerinde yürüyüş platformu, kıyıda festival alanı ve seyir terası yapılacağı belirtildi.