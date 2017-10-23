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(Görüntülü Haber) Tabancayla öldürüldü

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, tartıştığı kimliği belirsiz kişinin ateşlediği tabancadan çıkan kurşunlara hedef olan 45 yaşındaki Halil İbrahim Anur öldü

23 Ekim 2017 14:19

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN\'da, tartıştığı kimliği belirsiz kişinin ateşlediği tabancadan çıkan kurşunlara hedef olan 45 yaşındaki Halil İbrahim Anur öldü.

Olay, bu sabah Kapcami Mahallesi\'ndeki Tütüncüler Pazarı\'nda meydana geldi. Halil İbrahim Anur ile kimliği henüz belirsiz kişi pazar içerisinde bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma sırasında kimliği belirsiz kişi, yanındaki tabancayla Anur\'a ateş açıp kaçtı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılan Anur, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Anur, doktorların çabasına karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Anur\'un cesedi otopsi için morga konulurken polis, tabancayı ateşleyen kişinin kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.

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