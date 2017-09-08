(Görüntülü Haber) Taban suyu yükseldi, Suruç Venedik'e döndü

Ali LEYLAK- Uğur BUDAK/SURUÇ (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA\'nın Suruç İlçesi\'nde, taban suyu yükselmesi nedeniyle cadde ve sokaklar Venedik\'e benzedi. Tedirginliğe yol açan taban suyundan korunmak isteyen vatandaşlar, evlerini girişlerine kum torbasıyla barikat yapıyor. Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Eylem Planı\'nda yer alan dünyanın en uzun 5\'inci tüneli olan Suruç Ovası Pompaj Sulama Projesi kapsamında kanallara su verilmeye başlamasıyla birlikte bölgedeki bazı yerleşim kesimlerinde taban suyu yükselmeye başladı. Yaklaşık 6 bin nüfusun yaşadığı Aligör Mahallesi’nde taban suyunun yükselmesi, tedirginliğe neden oldu. Mahalle sakinleri, yetkililerin bir an önce önlem almasını istedi. Taban suyunun yükselmesi nedeniyle evlerinin yıkılmakla karşı karşıya kaldığını ifade eden Sabri Çelik, \"Barajdan bölgeye su verilmeye başlamasıyla birlikte yıllardır susuz olan mahallemizde taban suyu aniden yükselmeye başladı. Drenaj kanalları yapılmadığından dolayı mahalle bataklık halindedir. Bu suyun yükselmesi nedeniyle salgın hastalıklarda ortaya çıkmaya başladı. Vatandaş evini terk etmek zorunda kalıyor. Ekinlerimiz sular altında, hayvanlarımızı otlatmaya götürüp getiremiyoruz\" dedi. Öte yandan taban suyunun yükselmesiyle birlikte cadde ve sokaklar göle dönerken çocuklar günün büyük bir bölümünü bu su içerisinde oynayarak geçirmeye çalışıyor. Aligör Mahallesi\'nde yaşanan taban suyu yükselmesiyle ilgili olarak DSİ Genel Müdürlüğü\'nden bir heyetin bölgede inceleme yapacağı kaydedildi.