(Görüntülü Haber) SYDV'nin dağıttığı koyunlar üçüz, beşiz doğuruyor

Fatih ÇELİK/VARTO (Muş), (DHA)- MUŞ\'ta, Varto Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Başkanlığı tarafından dağıtılan koyunlar üçüz ve beşiz doğurmaya başladı. Varto Kaymakamamlığı SYDV Başkanlığı\'nca ilçede işsiz veya maddi durumu iyi olmayan gençlere istihdam sağlamak amacıyla yaklaşık 1,5 yıl önce hayvancılık projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında yaklaşık 70 aileye, kişi başına 20 koyun ve 20 kuzu dağıtıldı. Dağıtımın ardından 1 yıl içerisinde koyunların ikinci doğumunu yapmaya başladığını söyleyen Kaymakam Mehmet Nuri Çetin, 20 kilometre uzaklıktaki Zorabat köyüne giderek besicilerle görüştü. Kaymakam Çetin ile sohbet eden köylülerden Celal Özgül kendilerine şans güldüğünü ve koyunların ikinci doğumunda üçüz ve beşiz doğurmaya başladığını söyledi. Özgül, \"Kaymakam Bey\'in verdiği koyun ve kuzular çok bereketli çıktı. İkinci yılında 200\'e yakın koyun ve kuzu sahibi olurum. Hayatımız kurtuldu. Allah devlete zeval vermesin\" dedi. Proje hakkında bilgi veren Kaymakam Mehmet Nuri Çetin ise \"SYDV\'nin projesi kapsamında 1,5 yıl önce 20 koyun ve 20 kuzu verdik. Bu proje çok başarılı oldu. Meramız geniş, otlağımız geniş, vatandaşımız çalışıyor. Koyunlar ikinci doğuma başladı. Bazı koyunlar beşiz, üçüz, çifter çifter doğruyor. 20 koyun, 90 koyuna çıkmış; bu da bizi mutlu etti. Biz de bununla yetinmedik, başarılı kardeşlerimize Amasya TİGEM\'den yeni bir üretim olan Bafra koyunlarını getirip hediye olarak dağıttık. Vatandaşımız koyunlarını bu ırka çevirmek istedi. Biz de çevirdik. Bunlar, çift doğurma oranı yüksen olan bir cinstir. Irk ıslahı hakkında fayda sağlamaya çalışacağız. Sonbaharda doğuran koyunlar tekrar doğurmaya başlamış, 14 ayda iki kez doğum yapıyor. Şu anda 3 tane beşiz, 3 tane üçüz, 20 tane de ikiz var. Genelde ikizin altında doğum olmuyor. 40 koyundan yaklaşık 70\'e yakın yavru alacak. Biz de vatandaşımız hem tebrik etmek hem ödüllendirmek üzere geldik. Kendisine 2 bin liralık yem de alıp vereceğiz\" diye konuştu. Kaymakam Mehmet Nuri Çetin, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Binbaşı İsmail Terzi, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Ağdaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne ve beraberindekiler buradan Karameşe köyüne giderek, çıkarılan sodalı suyu inceledi.