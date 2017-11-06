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Dünya

(Görüntülü Haber) Suudi Prens ve yedi devlet yetkili helikopter kazasında öldü

Deniz Kılınç / İstanbul, 6 Kasım (DHA) - Yemen sınırında gerçekleşen helikopter kazasında Asir kenti vali yardımcısı Prens Mansur bin Mukrin ve yedi devlet yetkilisi hayatını kaybetti

06 Kasım 2017 13:13

Deniz Kılınç / İstanbul, 6 Kasım (DHA) - Yemen sınırında gerçekleşen helikopter kazasında Asir kenti vali yardımcısı Prens Mansur bin Mukrin ve yedi devlet yetkilisi hayatını kaybetti. Suudi Arabistan yerel medyasında yer alan habere göre, Suudi Arabistan\'daki tutuklamalardan bir gün sonra gerçekleşen kazanın nedeni bilinmiyor. Pazartesi günü Asir hükümetinin yaptığı açıklamada, helikopterde bulunan sekiz kişinin öldüğü duyuruldu. Yapılan açıklamada eski veliaht prensi Mukrin el-Suud\'un oğlu olan vali yardımcısı Prens Mansur bin Mukrin dışında helikopterde, Emir vekili Selman el-Cerişi, Emirlik Genel Sekreteri Salih bin Abdullah el-Kadi, Asir Bölge Tarım Bölümü Başkanı Fehd el-Fertiş, Asir Bölgesi Polis Müdürü Binbaşı Salih bin Süleyman el-Kerzai ve diğer üç devlet yetkilisinin bulunduğu bildirildi. Suudi Arabistan hükümeti, kazadan bir gün önce Yemen\'in balistik füze saldırısının ardından insani yardım kuruluşları hariç olmak üzere Yemen\'e olan bütün giriş ve çıkışları kapatmıştı. Aynı zamanda Pazar günü Suudi Arabistan\'da gerçekleşen yolsuzluk operasyonları sırasında birçok devlet yetkilisi tutuklanmıştı. İçişleri bakanlığının yaptığı açıklamada uzmanların enkaz bölgesinde olduğu ve kazanın sebebinin araştırıldığı belirtildi.

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