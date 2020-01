(Görüntülü Haber) Süte gelen zam, küçük üreticiye yansımadı

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- ULUSAL Süt Konseyi\'nin 1 Ağustos 2017 tarihinden itibaren çiğ süt referans fiyatını 9 kuruş artırarak sütün litresini 1.30 liraya yükseltmesi küçük üreticiye yansımadı. Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Simav, \"1 litre süte 1.5 kilo yem alınması gerekir. Ama şu anda 1 litre sütle 1 kilo yem alınabiliyor\" dedi. Ulusal Süt Konseyi, 1 Ağustos 2017 tarihinden itibaren 1.21 TL olan çiğ süt referans fiyatını 9 kuruş artırdı. Böylece çiğ sütün referans fiyatı, 1.30 lira olarak belirlendi. Konsey aynı zamanda sütün yağ oranında çıtayı yükseltti. Yüzde 3.5 yağ oranının arandığı sütte, yeni fiyatlandırmadan sonra bu oran yüzde 3.6\'ya çıkartıldı. Sütteki fiyat artışı küçük üreticiyi memnun etmedi. ATB Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Simav, sütte kalitenin çıtasının biraz daha yükseltildiğini söyledi. Yüzde 3.6 oranındaki yağ kalitesini sağlayabilen sütçülerin bu fiyat artışından yararlanabileceğini aktaran Simav, yağ oranındaki düşüş kaynaklı kesinti yaşanabileceğini söyledi. 1.30 LİRA ÜRETİCİNİN CEBİNE GİRMİYOR Sütün 1.21 lira olduğu dönemde de küçük üreticilerin hiçbir zaman bu fiyatı elde edemediğine vurgu yapan Simav, şöyle dedi: “Büyük üreticiler bu fiyattan yararlanıyor. Esas bu işin sahibi olanlar, sütün kalitesinin düşüklüğü, süte su eklenmesi, yağ oranının düşüklüğü gibi nedenlerle sütün litresini 90-95 kuruşa satıyordu. 1.21 olduğu dönemde 1.10 kuruş kazanan süt üreticisi sayısı çok azdır. Yeni fiyatla birlikte 1.30 olan süt fiyatı üreticinin eline geçse o zaman kimse şikayet etmez. Süt fiyatını isterseniz 1.50 lira olarak belirleyin ama üreticinin eline 1.10 lira geçtikten sonra nasıl memnun olabilir ki.\" KDV DÜŞTÜ AMA YEM ZAMLANDI Üreticiye cezayı sütü alan büyük firmaların kestiğini belirten Hüseyin Simav, şöyle devam etti: “Süt büyük firmanın rampasına gittiğinde orada numune alınıyor. Numune sonrası şirket, \'Sütünde şu problem var nereye götürürsen götür\' diyebiliyor. Süt zaten çok hassas bir ürün, belli bir mesafeden nakliye ile fabrikaya gelmiş, \'Kalite tutmadı götür başka yere\' dendiği zaman kalite daha da kötüye gidiyor. Üretici 1.30 liraya satacak olduğu sütü bir başka firmaya çok daha ucuza vermek durumunda kalıyor. Girdi maliyetleri düzeltilmedikçe 3-5 kuruşluk teşvik de üreticiyi tatmin etmiyor. En güzeli üreticinin girdi maliyetlerinin düşürülmesidir. Yemde KDV düşürüldü ama KDV\'nin düştüğü ay yeme zam yapıldı. KDV\'de yüzde 7 düşüş oldu ama yüzde 7 zam geldi. Biz KDV\'den yararlanmadık.\" SÜT VE ET FİYATLARI BAĞLANTILI Et fiyatının yüksek olmasından dolayı halkın hayvanlarını kestiği iddiasını yanıtlayan Hüseyin Simav, süt olmadan et olmayacağını vurguladı. Hayvanın doğum yaptıktan sonra süt vermeye başladığını hatırlatan Hüseyin Simav, “Hayvan doğum yaparsa kasaplık hayvan da doğacaktır. Süt sorununu çözemezsek et fiyatı sorununa da çözemeyiz\" dedi. \"1 LİTRE SÜTE 1 KİLO YEM ALINABİLİYOR\" Türkiye\'de süt fiyatının Avrupa\'daki fiyattan düşük olmadığına dikkati çeken Simav, ancak girdi maliyetlerinin yüksek olmasından şikayetçi oldu. Maliyetlerin Avrupa\'nın 2 katı olduğunu aktaran Simav, “1 litre süte 1.5 kilo yem alınması gerekir ama şu anda 1 litre sütle 1 kilo yem alınabiliyor. Küçük üreticinin ayakta kalabilmesi gittikçe zorlaşıyor\" diye konuştu.