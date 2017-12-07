(Görüntülü Haber) Sürücüyü indirip, TIR'ı gasp ettiler

MUŞ, (DHA)- MUŞ\'ta kırmızı ışıkta bekleyen TIR\'ın kapılarını açarak sürücüsünü indiren 2 kişi, gasp ettikleri araçla Mobese kameralarından takip edilerek yakalandı. Olay, geçen 30 Kasım günü Muş-Bitlis karayolu üzerindeki şehir stadyumu civarında meydana geldi. Yol kenarında park halindeki bekleyen araçtan inen 2 kişi, trafik ışıklarında bekleyen sürücüsü ve plakası açıklanmayan TIR\'a yaklaştı. TIR\'ın sağ ve sol kapısından içeriye giren 2 kişi sürücüsü ile birlikte aracı gasp etti. Şoförle birlikte bölgeden uzaklaşan 2 kişiyi park halindeki otomobilde bekleyen arkadaşları da takip etti. Bir süre ilerledikte sonra sürücüyü serbest bırakan şüpheliler TIR\'la birlikte kaçtı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine Mobese kameralarını inceleyen polis ekipleri, 3 şüpheliyi Hasköy İlçesine bağlı bir köyde gasp ettikleri TIR ile yakaladı. TIR sahibine teslim edilirken, şüpheliler gözaltına alındı.