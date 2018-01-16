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(Görüntülü Haber) Sürücünün kontrolünü yitirdiği otomobil takla atarak tarlaya uçtu

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, takla atarak tarlaya uçtu

16 Ocak 2018 13:21

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, takla atarak tarlaya uçtu. Kazada, sürücü Muhammet Emin Yılmaz (20) yaralandı. Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Uludağ yolu İnkaya Mahallesi\'nde meydana geldi. Uludağ yönünden kent merkezine giden 16 LJP 17 plakalı otomobili kullanan Muhammet Emin Yılmaz, direksiyon kontrolünü yitirdi. Araç, takla atarak bir tarlaya uçtu. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri yaralı sürücüyü ters dönen araçtan çıkardı. Yılmaz, olay yerinde yapılan ilk müdahale ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Muhammet Emin Yılmaz\'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken soruşturmaya başlandı.

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