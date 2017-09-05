(Görüntülü Haber) Sürücünün kontrolünü yitirdiği kamyon 3 otomobile çarptı: 2 yaralı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zongulldak), (DHA) - ZONGULDAK\'ın Ereğli İlçesi\'nde, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirdiği kamyonun karşıdan gelen 3 otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı araç kamerasına yansıdı. Kaza, sabah Zonguldak- İstanbul yolunun Ereğli Soğanlı rampaları mevkisinde meydana geldi. Oğuzhan Demir yönetimindeki 41 VY 685 plakalı kamyon, kontrolden çıkıp karşıdan gelen Recep Okumuş yönetimindeki 67 LC 335, Kayhan Acar’ın kullandığı 67 SH 674 ve Tevfik Çilingir yönetimindeki 67 LY 888 plakalı otomobillere çarptı. Otomobil sürücüsü Tevfik Çilingir ile yanında bulunan Kaya Güloğlu yaralandı. Diğer sürücüler ise yara almadan kurtuldu. 2 yaralı, sağlık ekipleri tarafından Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kaza anı kazaya karışan otomobillerden birisinin kamerasına yansıdı. Görüntüde kontrolden çıkan kamyonun otomobile ve ardından kamera bulanan otomobile çarptığı görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.