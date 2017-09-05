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(Görüntülü Haber) Suruç'ta taban suyu yükseldi, yolları su bastı

SURUÇ (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Suruç İlçesi'nde, taban suyunun yükselmesi nedeniyle birçok bölgeyi su bastı

05 Eylül 2017 18:00

SURUÇ (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA\'nın Suruç İlçesi\'nde, taban suyunun yükselmesi nedeniyle birçok bölgeyi su bastı. Taban suyunun yükselmesi, bölge sakinlerini tedirgin etti. Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Eylem Planı\'nda yer alan dünyanın en uzun 5’inci tüneli olan Suruç Ovası Pompaj Sulama Projesi kapsamında su verilmeye başlamasıyla birlikte bölgedeki bazı yerleşim kesimlerinde taban suyu yükselmeye başladı. Suruç’un birçok kırsal mahallesinde yaşanan taban suyunun yükselmesi, tedirginliğe neden oldu. Taban suyunun yükselmesi ile evleri tehdit altında olduğunu söyleyen mahalle sakinleri, yetkililerin bir an önce önlem almasını istedi. Taban suyunun yükselmesi nedeniyle sokak ve caddelerin sıcak ahvada, su altında kaldığı görüldü. Suruç’ta yaşanan taban suyunun yükselmesiyle ilgili olarak Şanlıurfa’da temaslarını sürdüren Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, kapalı sisteme geçilmesi gerektiğini ifade ederek, şunları söylemişti: \"Suruç’ta yaşanan sorunla ilgili çok şikayet aldım. Burada acil olarak kapalı sisteme geçmemiz gerekiyor. Şanlıurfa’nın geleceği tarım hayvancılık ve gıdadır. Eğer gerçekten toprağa kaybetmek istemiyorsak, toprağın tuzlanmasını istemiyorsak, erozyonu istemiyorsak, toprağımızın başka ülkelere gitmesini istemiyorsak, kapalı sisteme geçmek zorundayız. Kapalı sistem için projeler yapılmalıdır. Bunun için bakanlığımız yüzde 50 destek veriyor. Suruç örneği benim hakikaten kalbimi yakıyor. Suruç problemini çok acı bir problem olarak görüyorum. Suruç’un çok acil bir şekilde düzeltilmesi gerekiyor. Devlet katrilyonlar harcadı, maalesef gelen fotoğraflara bakıyorum Suruç’ta yarım metrede su çıkıyor. Bu bizi çok üzüyor. İnşallah Ankara’ya gider gitmez Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu bakanımızla bu konuyu görüşeceğim. Burada çok kısa sürede kapalı sisteme geçmemiz lazım yoksa çok ciddi toprakta kayıplar olacağını ben şimdiden görüyorum.\"

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