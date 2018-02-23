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(Görüntülü Haber) Suruç'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

SURUÇ (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde hastaneye giden ailenin bulunduğu otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, Mihyettin Deniz (65) öldü, 2 kişi de yaralandı

23 Şubat 2018 16:05

SURUÇ (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA\'nın Suruç ilçesinde hastaneye giden ailenin bulunduğu otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, Mihyettin Deniz (65) öldü, 2 kişi de yaralandı. Kaza, Şanlıurfa- Gaziantep karayolunun 35\'inci kilometresinde meydana geldi. Şanlıurfa’dan Gaziantep’e tedavi için giden Muhammet Deniz’in kullandığı 34 VVN 89 plakalı otomobil Suruç yakınlarında sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu hurdaya dönen otomobilden çıkarılan sürücü Muhammet Deniz, Merve Deniz ve Mihyettin Deniz ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Burada tedaviye alınan Mihyettin Deniz hayatını kaybederken, diğer yaralıların tedavileri devam ediyor.

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