(Görüntülü Haber) Suriyeli'yi fidye için kaçıranlardan biri akrabası çıktı

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL\'da Suriye uyruklu Abdülhadi A.(21)\'yı kaçırarak 5 gün boyunca rehin tutan ve ailesinden 50 bin dolar fidye isteyen 1\'i kadın 4 kişi yakalandı. Şüphelilerden birinin Abdülhadi A.\'nın uzaktan akrabası olduğu ortaya çıktı. KADINLA KANDIRIP KAÇIRMIŞLAR İstanbul\'da polise başvuran lokanta işletmecisi Muhammet Mumin A., yanında garson olarak çalışan Abdülhadi A.\'nın kaçırıldığını ve hayatı karşılığında 50 bin dolar fidye istendiğini söyledi. Muhammet Mumin A., Abdülhadi A.\'nın en son 26 Ekim 2017 tarihinde \"Abi ben internet üzerinden bir kızla tanıştım. Onunla Avcılar\'a buluşmaya gidiyorum.\" dediğini belirtti. Gasp Büro Amirliği Rehine Kurtarma ve müzakare timi ekipleri olayla ilgili başlattıkları çalışmada şüphhelilerin 50 bin dolar fidye istediklerini, pazarlık sonucu 10 bin dolara razı olduklarını belirlendi. Düzenlenen operasyonla önce A.T., yakalandı. Bu kişinin ifadesi doğrultusunda kaçırılan Abdülhadi A.\'nın Avcılar, Yeşilkent mahallesinde bir evde tutulduğunu tespit etti. POLİS REHİNEYİ KURTARDI Polis önceki gün düzenlendiği operasyonda diğer şüpheliler A.E.M.(30), B.C.(23) ile kadın şüpheli S.M.(27) \'yi gözaltına alındı. Aynı evde zorla tutulan Abdülhadi A., da polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Asayiş Şube Müdürlüğ\'ünde tanıdıkları ile gözyaşları içinde kavuşan Abdülhadi A., \"İnternet üzerinden tanıştığım kız beni çok beğendiğini söyleyince onun yanına gittim. Ancak buluştuğumuzda başka kişilerde yanımıza gelip beni zorla bir eve götürdüler\" dedi. BİRİ KAÇIRILAN KİŞİNİN AKRABASI ÇIKTI Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri yapılan şüphelilerden A.T.\'nin kaçırılan Abdülhadi A.\'nın uzaktan akrabası olduğu tespit edildi. Suçlarını itiraf ettikleri öğrenilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.