(Görüntülü Haber) Suriyeli'nin işlettiği bakkalda çok sayıda ilaç ele geçti

Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP\'in İslahiye İlçesi\'nde, Suriyeli Halim Sabid\'in işlettiği bakkalda yüzlerce kutu ilaç ele geçirildi. Cumhuriyet Mahallesi\'nde Suriyeli Halim Sabid tarafından işletilen bakkal dükkanına polis ve zabıta tarafından baskın düzenlendi. Bakkalda arama yapan ekipler, çoğunluğu antibiyotik çok sayıda ilaç ele geçirdi. Suriye ve Türk patentli yüzlerce çeşit ilaca imha edilmek üzere el konulurken, Halim Sabid hakkında yasal işlem başlatıldı. 8\'inci Bölge Gaziantep Eczacılar Odası İslahiye Temsilcisi Hasan Yıldırım, ilaçların bakkalda satılmasının yasak olduğunu belirterek, vatandaşları almaları yönünde uyardı