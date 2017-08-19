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(Görüntülü Haber) SURİYELİLER İSTANBUL'DA SURİYELİ'Yİ KAÇIRDI

* Esenyurt'ta rehine kurtarma operasyonu kamerada Haber: Çağatay KENARLI - İSTANBUL DHA Esenyurt'ta Suriyeli bir genci kaçırarak ailesinden 50 bin lira fidye istediği öne sürülen 3 Suriyeli, düzenlenen operasyonla yakalandı

19 Ağustos 2017 18:10

* Esenyurt\'ta rehine kurtarma operasyonu kamerada Haber: Çağatay KENARLI - İSTANBUL DHA Esenyurt\'ta Suriyeli bir genci kaçırarak ailesinden 50 bin lira fidye istediği öne sürülen 3 Suriyeli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Esenyurt İnönü Mahallesi\'nde bir eve zorla giren 3 Suriyeli, 19 yaşındaki Musaab Faruk Alyasin\'ı bıçakla tehdit ederek kaçırdı. Kaçırılan Alyasin\'in videolarını çekerek Suriye\'de yaşayan ailesine yollayan şüpheliler, 50 bin lira istedi. Çocuklarının kaçırıldığını öğrenen aile Alyasin\'in İstanbul\'da yaşayan bir akrabası aracılığıyla durumu polise bildirdi. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği Rehine ve Müzakere Timi ihbar üzerine operasyon düzenlendi. Müzakere ekipleri, ilk olarak gencin ailesiyle irtibata geçerek şüphelilerle iletişim halinde kalınmasını ve istedikleri fidyenin verileceğini söylemelerini istedi. Daha sonra adresi belirleyen ekipler Esenyurt\'taki siteye operasyon düzenledi. Suriyeli Musaab E. (35), Hasan Z. (25) ve Amma D.\'yi (30) yakalandı. Kaçırılan Musaab Faruk Alyasin de kurtarıldı. Görüntü Dökümü: --------------- -Şüphelilere yönelik operasyon -Gözaltına alınmaları -Gencin fotoğrafı

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