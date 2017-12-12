(Görüntülü Haber) Suriyeli yetimlerin yüzü Türkiye ile gülüyor

Hasan KIRMIZITAŞ- Murat VAROL/MARE (Suriye), (DHA) - SURİYE iç savaşı ülkede 1 milyonu aşkın çocuğu yetim, binlerce kadını ise dul bıraktı. Babalarını çatışma, saldırı veya bombardımanda kaybeden çocuklardan bazıları Suriye\'nin Türkiye sınırına yakın noktalarında kurulan yetimhanelerde koruma altına alındı. Son olarak Suriye\'nin Halep kentinin Azez ve Mare bölgesindeki yetimlerin yüzü, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısının eşi ile İHH gönüllüleri tarafından giysi ve kırtasiye yardımı ile güldürüldü.



Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan\'ın eşi Zahide Ceylan, İHH Ankara Temsilcisi Mukadder Tanok ile aktivistler Özlem Akgüç ve Esra Demirci\'den oluşan heyet, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde kurulu olan 10 bin 100\'ü İnsani Yardım Vakfı tarafından ihtiyacı karşılanan 15 bin çocuğun barındığı ve eğitim gördüğü yetimhaneleri ziyaret etti. Beraberinde getirdiği giysi, kırtasiye ve oyuncakları dağıtan heyetin hediyeleri ile mutlu olan çocuklar, Türkiye\'ye teşekkür etti. Aldıkları oyuncaklar ile yüzleri gülen savaşta babalarını ve yakınlarını kaybetmiş olan çocuklar, tek isteklerinin bir an önce ülkelerine huzurun gelmesi olduğunu ifade etti.



Öncüpınar Sınır Kapısı\'ndan geçiş yaparak Suriye\'ye giren yardım gönüllüleri, Azez\'de bulunan İnsani Yardım Vakfı\'nın kurduğu kamplarda barınan Suriyelileri ziyaret etti. Burada yürütülen çalışmalarla ilgi bilgi alan yardım gönüllüleri, kamplarda eğitim gören çocuklara kırtasiye malzemesi, Göç İdaresi Başkanlığı’nın gönderdiği muyu seti ve oyuncak dağıttı.



Azez\'in ardından bu kez Fırat Kalkanı Harekatı ile güvenli hale getirilen Mare\'ye giden ve güvenliği buradaki yerel polis ve onları koordine eden Türk polisler tarafından sağlanan gönüllüler, 400 çocuğun eğitim aldığı Haticeül Kübra yetimhanesini ziyaret etti. Buradaki çocuklara kırtasiye malzemesi dağıtan gönüllüler adına konuşan Zahide Ceylan, Türkiye\'nin her zaman Suriyeli mazlumların ve yetim çocukların yanında olduğunu ifade etti.



Gönüllüler ve burada görev yapan Türk polislerin oyuncak hediye ettiği çocuklar, yardımlardan dolayı teşekkür ederek Türkiye lehine sevgi gösterisinde bulundu.