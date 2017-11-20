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(Görüntülü Haber) Suriyeli velilere, 'aile eğitimi' programı

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- ÜLKELERİNDEKİ iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli veliler için Mardin'de 'Suriyeli Çocukların Türkiye Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi' projesi kapsamında eğitim verildi

20 Kasım 2017 19:47

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- ÜLKELERİNDEKİ iç savaştan kaçarak Türkiye\'ye sığınan Suriyeli veliler için Mardin\'de \'Suriyeli Çocukların Türkiye Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi\' projesi kapsamında eğitim verildi. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü\'nün Suriyeli öğrencilere eğitime ataptasyonuna yönelik hazırladığı, \'Suriyeli Çocukların Türkiye Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi\' projesi kapsamında Mardin\'de bir otelde program düzenlendi. 100 Suriyeli velinin katıldığı program ile ilgili bilgi veren Mardin İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdurrahman Şahin, projenin 23 ilde uygulandığını söyledi. Proje kapsamında 100 Suriyeli veliye yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdiklerini kaydeden Şahin, özellikle proje kapsamında GEM’lerdeki (Geçici Eğitim Merkezi) öğrencileri MEB okullarına taşımalarını sağladıklarını aktardı. Şahin, şöyle dedi: \"Bugün proje kapsamında aile eğitimi çalışmasını yaptık. 100 ailemizi çağırarak Bakanlık tarafından bilgilendirilmelerde bulunuldu. Bunun dışında proje kapsamında Suriyeli gönüllü eğiticilerimiz var, yine Türkçe eğitimcimiz var. Bunlar fondan yararlanarak öğretici pozisyondalar. Bunlar istihdam edildi. İl genelinde 7 bine yakın Suriyeli öğrencimiz vardır. Bunlar adrese dayalı sistem ile kendilerine en yakın olan okula gidiyorlar.\"

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