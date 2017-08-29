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(Görüntülü Haber) Suriyeli ve Iraklı çocuklar sinemayla tanıştı

Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ,(DHA) KAHRAMANMARAŞ'taki konteyner kentte kalan Suriyeli ve Iraklı 70 çocuk, AFAD İl Müdürlüğü ve Türk Kızılayı işbirliğinde düzenlenen organizasyonla ilk defa sinemaya gitti

29 Ağustos 2017 20:06

Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ,(DHA) KAHRAMANMARAŞ\'taki konteyner kentte kalan Suriyeli ve Iraklı 70 çocuk, AFAD İl Müdürlüğü ve Türk Kızılayı işbirliğinde düzenlenen organizasyonla ilk defa sinemaya gitti. Türk Kızılayı\'ndan Mustafa Bilici ve Konteyner Kent Müdürü Yardımcısı Cemal Öztürk ile birlikte bir alışveriş merkezine giden çocuklar, ilk defa sinema izlemenin heyecanını yaşadı. Hazırladıkları \'Çocuklar gülerse dünya güler\' projesi kapsamında konteyner kentte kalan çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirten Mustafa Bilici, \"Bu yaptığımız 4\'üncü organizasyonumuz. Bayram öncesi çocuklarımızın yüzünde bir gülümseme, bir mutluluk yaşatmak istedik ve bu da başardığımıza inanıyoruz\" dedi. Cemal Öztürk ise, her şeyin çocuklar için olduğunu ve çocukların bu tür etkinliklere de ihtiyacı olduğunu söyledi. Çocuklar ise hayatlarında ilk defa sinemaya gittikleri için çok mutlu olduklarını belirterek AFAD ve Türk Kızılayı\'na teşekkür etti.

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