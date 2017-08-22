(Görüntülü Haber) Suriyeli sığınmacılardan türkülü teşekkür

Eyyüp BURUN/ GAZİANTEP, (DHA)- ÜLKELERİNDEKİ iç savaştan kaçarak Gaziantep\'e gelen Suriyeli sığınmacılar, kendilerine ev sahipliği yapan Gazianteplilere teşekkür etmek için \'Gaziantep için çal\' projesi kapsamında kamera karşısına geçerek kente özgü türkü seslendirdi. Kentin sembolü haline gelen 2 yaşındaki şempanze Can da çekilen klipte rol aldı. Merkezi Ankara\'da olan Mülteci Destek Merkezi (MUDEM) Gaziantep Şubesi tarafından organize edilen proje kapsamında 25 Suriyeli sığınmacı, kamera karşısına geçerek kente özgü olan \'Bahçelerde Mor Meni\' türküsünü seslendirdi. Kentin 25 farklı noktasında gerçekleştirilen çekimlerin hayvanat bahçesinde çekilen bölümüne ise, kentin sembolü haline gelen yavru şempanze Can da rol aldı. Can\'ın rol aldı klip çekimi eğlenceli olduğu kadar zor da geçti. Çekim, türküyü seslendirmeye çalışan 10 yaşındaki Suriye uyruklu Refik Firaz Elhamvi\'nin kucağında tuttuğu Can\'ın hareketleri nedeniyle defalarca tekrarlandı. Tamamı Suriyelilerden oluşan Barış ve Kardeşlik Korusu\'nun da yer aldığı klip tamamlanmasının ardından sosyal medyada yayınlanacak. Proje koordinatörü MUDEM Gaziantep Şube Başkanı Hüseyin Yılmaz, projenin Suriyeli mültecilerin Gaziantep\'e teşekkürü niteliği taşıdığını ifade etti. Yılmaz şunları dedi: \"6 yıldır Gaziantep\'te ikamet eden sığınmacılar ve ev sahibi Gaziantep halkı ile birlikte 25 kişilik bir ekip Gaziantep için söylediler. Türkiye\'nin en iyi müzisyenlerinin icra ettiği 2 parça var. Bahçelerde mor meni ve bir dalda iki kiraz türkülerini seslendirdiler. Birisi Gaziantep\'e özgü bir türkü, diğeri ise Türkiye ve Arap dünyasında popüler olan bir parça. Bu projede artık tüm Türkiye\'nin tanıdığı şempanze Can\'da rol aldı. Bunun dışında başka sürpriz isimlerde projemiz içerisinde yer alıyor. Projemiz kar amacı gütmeyen toplumsal bütünleşme projesidir. Klip tamamlandıktan sonra sosyal medya aracılığı ile tüm dünyaya duyurmayı hedefliyoruz.\" Refik Firaz Elhamvi ise, projeyi kendilerine ev sahipliği yapan Gaziantep ve tüm Türkiye\'ye hediye ettiklerini söyledi. Elhamvi, \"Biz bunu türküyü Gaziantep için söylüyoruz. Bu çekimde Can\'ı kucağıma aldı sonra çekim sırasında zorluklar yaşadık ama çok güzel bir çekim oldu. Gaziantep halkına teşekkür ediyoruz\" dedi.