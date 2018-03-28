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(Görüntülü Haber) Suriyeli öğretmen, Fatih Sultan Mehmet ve Erdoğan tablosu yaptı

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, Suriyeli bilgisayar öğretmeni Bekri İsmail (31), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fatih Sultan Mehmet'i, Türk bayrağı ile bütünleştirerek 3 parçadan oluşan yağlı boya tabl

28 Mart 2018 19:12

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP\'in İslahiye ilçesinde, Suriyeli bilgisayar öğretmeni Bekri İsmail (31), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fatih Sultan Mehmet\'i, Türk bayrağı ile bütünleştirerek 3 parçadan oluşan yağlı boya tablosu yaptı. Ülkesindeki iç savaş sırasında oturduğu Halep kentinden tek başına 5 yıl önce kaçarak önce Gaziantep\'e, ardından ilçe merkezine 4 kilometre uzaklıkta bulunan Barınma Merkezi\'ne yerleşen bilgisayar öğretmeni Bekri İsmail, hobi olarak resim yapıyor. 2 çocuk babası İsmail, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a olan hayranlığı nedeniyle Zeytin Dalı Harekatı\'ndan etkilenip, Fatih Sultan Mehmet\'e benzetmesiyle tablo yapmaya karar verdi. 110 saat süren çalışmasıyla Fatih Sultan Mehmet, Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın yer aldığı 3 parçadan oluşan yağlı boya tablosu yaptı. Hazreti Muhammed’in \'İstanbul’u fetheden komutan ne güzel komutandır\' sözünden etkilenerek İslam devletlerinin temsil ettiği düşüncesinden hareketle tablo yaptığını belirten Suriyeli Bekri İsmail, \"Suriye\'de bilgisayar öğretmenliği yapıyordum. Barınma merkezinde ise resim yapmayı sevdiğim için resim yapmaya başladım. Yetkililerin resim için gerekli boya, fırça, palet gibi malzemeleri almalarıyla bu yeteneğimi geliştirirken, resme meraklı Suriyeli gençlere resim eğitimi vermeye başladım. Burada evlendim, 2 çocuğum var. Afrin harekâtıyla İslam ülkelerine sahip çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bize İslam ülkelerine sahip çıkan, İstanbul\'u fetheden eden Fatih Sultan Mehmet\'i hatırlattı. Ben de bu duygularla her 2 liderin yer aldığı bu tabloyu Cumhurbaşkanımıza hediye etmek istiyorum. Afrin\'e Türk askerinin girmesi, bizlere ülkemizde barış sağlanacak umutlarını arttırdı. İnşallah Türk askeri, tüm Suriye\'yi ele geçirir. 6- 7 yıldan beri Suriyeli halk gerçekten çok yoruldu, üzgünler memleketlerine dönmek istiyorlar. Hayırlısıyla bu savaşın bitmesini istiyorlar. Ülkemizde barış hakim olur, bizler de sağ salim memleketimize döneriz\" dedi. Bekri İsmail, tabloyu Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a hediye etmek istediğini de sözlerine ekledi.

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