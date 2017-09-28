(Görüntülü Haber) Suriyeli mülteci ve dezavantajlı Türk vatandaşlar meslek sahibi yapılıyor

İbrahim MAŞE/ MERSİN, (DHA) MERSİN\'de geliştirilen \'Mesleki Beceri Geliştirme Projesi\' sayesinde Suriyeli sığınmacılar ile dezavantajlı Türk vatandaşlar meslek kazanarak iş yaşamına dahil ediliyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Büyükşehir Belediyesi ve Sequa işbirliği ile Türk Alman ortaklığında imzalanan protokol gereği başlatılan proje kapsamında, kursiyerlere metal sac işleme, duvar örme ve kalıpçılık alanlarında eğitimler veriliyor. Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Kullanıcılar Derneği (MORSKUD) ve Alman Bundesverband Berufsbildungsexport arasında imzalanan ilk anlaşma kapsamında başlayan kurslarda, Suriyeli sığınmacılar ve dezavantajlı Türk vatandaşlar seçtikleri alanda eğitim görüyor. Eğitim Uygulama Atölyesinde bir meslek sahibi olabilmek için çalışan çoğunluğunu Suriyeli kursiyerlerin oluşturduğu 35 kursiyer, makina başında çalışarak üretim yapıyor. Sınıf ve atölyeleri gezen protokol üyeleri de proje hakkında yetkililerden bilgi aldı TOPLAM PROJE BÜTÇESİ 15 MİLYON EURO Projenin tanıtım toplantısında söz alan SEQUA Proje Koordinatörü Abdi Kurt, 15 milyon euro bütçeye sahip olunan bir projeye sahip olduklarını ifade ederek, \"Türkiye genelinde 11 alt projemiz var. 18-36 yaş arasında mesleği ve yeterliliği olmayan Türk ve Suriye vatandaşları hedef kitlemiz. Sınıflarımızda yüzde 50 Türk yüzde 50 Suriyeli olsun istiyoruz. Maksimum 20 kişilik sınıflarda eğitim görmelerini istiyoruz çünkü hem teorik hem pratik eğitim veriliyor. Proje amacı yeterliliği olmayan hedef kitlenin çeşitli eğitimlerle iş hayatı ve sosyal hayata entegrasyonunu sağlamak. Eğitimlerimiz 1.5 yıldır bölgelerimizde devam ediyor. Suriyelilere A2 seviyesine kadar Türkçe eğitimi verip sertifikalandırıyoruz. Suriyelilerin Türk toplumuna entegrasyonu için başka bir entegrasyon paketi yok\" dedi. İŞ DÜNYASININ ARA ELEMAN SIKINTISI DA ÇÖZÜLECEK Suriyeli sığınmacıların ve dezavantajlı Türk vatandaşlarının mesleki ve girişimsel becerilerinin geliştirilmesi amacıyla başlatıldığını kaydeden MTSO Başkanı Şerafettin Aşut, \"Dezavantajlı Türk vatandaşlarımıza ve Suriyeli göçmenlere, sosyal entegrasyonu temel alan mesleki beceri geliştirme kursları verilmektedir. 3 yıl sürecek olan proje kapsamında Almanya\'daki muadil kuruluşlarla ve mesleki eğitim örgütleriyle işbirlikleri geliştireceğiz. Önceliğimiz hiç kuşkusuz Mersin iş dünyasının ara eleman sıkıntısı yaşadığı mesleklerdir. Dolayısıyla proje kapsamında ilk düzenlenen kurslar metal sac işleme, duvar örme ve kalıpçılık alanlarında olmuştur\" diye konuştu. SINIFTA TEORİ ATÖLYEDE PRATİK Aldıkları teorik eğitimin ardından önlüklerini giyen kursiyerler, atölyeye geçip çalışmaya başlıyor. Grup ve bireysel üretim çalışmalarına katılan Türk ve Suriyeli kursiyerler, uzman öğreticiler gözetiminde en basitinden en zor makinelere kadar her şeyi kullanarak. Kaynaktan büküme, kesimden duvar örme tarzlarına kadar bir çok alanda becer