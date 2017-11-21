(Görüntülü Haber) Suriyeli mülteci grup, pala ve sopalarla dehşet saçtı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- ADAPAZARI\'nda yaklaşık 20 kişiden oluşan Suriyeli mülteci grup, elerinde pala, bıçak ve sopalarla bir başka mülteci gruba saldırıya gittikleri anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.



Olay, Adapazarı Tığcılar Mahallesi Tekin Sokak\'ta dün gece 22.00 sıralarında saatlerinde meydana geldi. İki Suriyeli mülteci grup arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Ardından yaklaşık 20 kişilik mülteci grup, tartıştığı diğer grubun yaşadığı binaya ellerinde pala, bıçak ve sopalarla gitti. Binayı taşlayan öfkeli grup camlara çıkan diğer gruba bağırarak, tehditler savurdu. Kalabalığa müdahale eden çevredekiler, saldırganları dağılmaları konusunda ikna etmeye çalıştı. Kalabalık bir süre sonra olay yerinden ayrılırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



Ellerinde palalarla sokak ortasında dehşet saçan saldırgan grup, bazı iş yerlerinin güvenlik kameralarınca görüntülendi. Görüntülerde ellerinde pala, bıçak ve sopa bulunan grubun kavga ettikleri kişilerin evlerine taş attıkları ve tehditler savurdukları görülüyor.