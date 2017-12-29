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(Görüntülü Haber) Suriyeli minik Muhammed'in ağzına kova demiri saplandı

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın Serik ilçesinde, evde 11 yaşındaki ağabeyi ile kalan 9 aylık Muhammed Elbarho'nun ağzına sobaya koyulan kömür kovasının demiri saplandı

29 Aralık 2017 19:56

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'nın Serik ilçesinde, evde 11 yaşındaki ağabeyi ile kalan 9 aylık Muhammed Elbarho\'nun ağzına sobaya koyulan kömür kovasının demiri saplandı. Demir, hastanede operasyonla çıkarıldı. Olay, öğle saatlerinde Serik merkezde bir gecekonduda meydana geldi. Suriyeli anne ve baba, 9 aylık çocukları Mohammed Elbarho ile 11 yaşındaki ağabeyini evde bırakarak işe gitti. Minik Mohammed soba önündeki kömür kovasının demiri ile oynarken, ucu eğri demir, ağzına saplandı. Acıyla ağlayan çocuğu ağabeyi kucaklayarak komşularına götürdü. Komşuları ise çocuğu Serik Devlet Hastanesi aciline getirdi. Burada yapılan ilk kontrolün ardından KBB Uzmanı Opr. Dr. Mustafa Altıntaş, yaklaşık 3 santim deri altına saplanan demiri operasyonla çıkardı. Olayı duyup hastaneye gelen baba Abdullatif Elbarho çocuğuna müdahaleyi yapan Opr. Dr. Mustafa Altıntaş\'a teşekkür etti. Bir süre gözlem altında tutulan minik çocuk daha sonra taburcu edildi. Opr. Dr. Mustafa Altıntaş, kış aylarında yaşanan karbonmonoksit zehirlenmelerinin yanı sıra çocuklar için tehlike oluşturan yabancı cisimler konusunda ailelere uyarıda bulundu. Altıntaş, “Özellikle soba demirleri gibi yabancı cisimlerin küçük çocukların ulaşamayacağı yerlerde tutulmasında yarar var. Bu konuda ailelerin dikkatli olması gerekiyor\" dedi.

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