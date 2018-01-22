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(Görüntülü Haber) Suriyeli kadın altınları için öldürülmüş

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA) BURSA'da geçen hafta 6 yerinden bıçaklanarak öldürülen 3 çocuk annesi kadının altın bilezikleri için öldürüldüğü ortaya çıktı

22 Ocak 2018 19:26

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA) BURSA\'da geçen hafta 6 yerinden bıçaklanarak öldürülen 3 çocuk annesi kadının altın bilezikleri için öldürüldüğü ortaya çıktı. Olay, merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi Mahmudiye Sokakta meydana geldi. Suriye\'deki iç savaştan kaçarak Bursa\'ya yerleşen 3 çocuk annesi Fatma Khillo, (34) sabah saatlerinde kocası Abdulrauf\'u işe uğurladı. Kestel\'de bir inşaatta bekçilik yapan 41 yaşındaki Abdulrauf\'un işteyken eşini telefonla arayıp ulaşamayınca şüphelenip komşularına eşine bakması için haber verdi. Komşuların evin kapısını çalması üzerine açılmayınca kapı kırılarak içeri girdiler. Komşular korkunç manzarayla karşılaşıp polise haber verdi. 3 çocuk annesinin 6 bıçak darbesiyle öldüğü belirlendi. AKRAM M. ÇALDIĞI PARALARLA YAKALANDI Olayın ardından Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri evde yaptığı incelemede Khillo\'nun altınlarının ve bir miktar paranın çalındığını fark etti. Zanlının yakalanması için mahalledeki 350 kişiyle görüşen ekipler, Suriyeli Akram M.\'nin ellerinde yaralar ve yüzünde çizikler olduğunun bilgisine vardı. Çevredeki ve Bursa Otobüs Terminalindeki yaklaşık 50 kamerayı inceleyen Cinayet Büro ekipleri, İstanbul\'a kaçan Akram M.\'yi yakalamak için kalabileceği 14 otelde yaptığı incelemede çaldığı paralarla kıskıvrak yakaladı. HIRSIZLIK İÇİN 1 AY ÖNCESİNDEN PLAN YAPTI Bursa\'ya getirilen zanlı Akram M., Fatma Khillo?nun altınlarını çalmak için 1 ay önceden plan yaptığını ve ailesi ile tanıştırdığını itiraf etti. Kimse fark etmeden eve girmek için plan yapan Akram M., misafir olarak gittiği esnada evin anahtarını çocuğuna aldırarak kopyasını çıkarttırdı. Olaydan 1 hafta önce eve giren Akram M., değerli bir şey bulamadığı için tekrar girmeyi gözüne kestirdi. ALTINLARI İÇİN GENÇ KADINI ÖLDÜRDÜ Olay günü eve kar maskesiyle giren Akram M., Khillo\'yu etkisiz hale getirmek isterken maskesi düştü. Kendisini tanıyan Khillo\'ya elindeki bıçağı saplayan Akram M., bıçağın kırılması sonucu mutfaktan aldığı bıçakla genç kadını öldürdü. Hızla evden uzaklaşan zanlı, çaldığı altın ve paraların bir kısmını kendi oturduğu evin bahçesine gömdü. Yapılan aramalarda altınlar saklanan yerde bulundu. Akram M., yapılan sorgunun ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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