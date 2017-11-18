(Görüntülü Haber) Suriyeli inşaat işçilerini taşıyan minibüs devrildi 2'si ağır 7 yaralı

Haber-Kamera Tolga YANIKKONYA, (DHA)KONYA\'da Suriyeli inşaat işçilerini taşıyan minibüsün takla atıp devrilmesi sonusu meydana gelen kadazada 2\'si ağır 7 kişi yaralandı. Kaza, saat 08.45 sıralarında Konya-Ankara karayolu üzerinde bulunan Konsan Sanayi Sitesi önünde meydana geldi. İddiaya göre inşaat işçilerini taşıyan Suriyeli Abdullah Alaya\'nın kullandığı 42 MB 704 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atıp, refüje devrildi. Kaza sonrası araç sürcüsü ve araçta bulunan 6 Suriyeli işçi yaralanırken, 3\'ü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Minibüsün arka kısmında koltuk olmadığı ve işçilerin yerde oturduğu öğrenilirken, arka kısımda bulunan iki yaralı güçlükle dışarı çıkartılabildi. Kazayı yara almadan atlatan işçiler, yaralı arkadaşlarının üşümemesi için üzerine mont örtüp, elinden tutarak arkadaşlarına destek verdi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. 2 yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayı yara almadan atlatan 3 Suriyeli ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.